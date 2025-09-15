Lärare i franska på 80% till Gärdsåsskolan åk 6-9
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2025-09-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Gärdsåsskolan har stora, ljusa och rymliga lokaler med goda förbindelser via Kortedala torg. På Gärdsåsskolan går sammanlagt ca 300 elever inom mellan- samt högstadium. För att nå en hög måluppfyllelse och ständigt utveckla skolans verksamhet finns en vilja hos våra pedagoger att fortbilda sig samt hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen. När det gäller digitalisering är det något som våra pedagoger arbetar med på olika sätt. Eleverna på skolan har tillgång till varsin Chroomebook och arbetar med Gleerups digitala läromedel. Vi arbetar i arbetslag med fokus på eleven och elevens kunskapsutveckling. Vi har höga förväntningar på våra elever och på alla som arbetar på skolan.
På Gärdsåsskolan finns en kulturell och språklig mångfald. Eleverna har olika bakgrund, de kommer från olika delar av världen och levnadsförhållandena skiftar. I skolan möts de på lika villkor. De kunskaper och erfarenheter barnen för med sig använder vi ofta i undervisningen. Då blir mångfalden en resurs, som gör eleverna bättre rustade i dagens kulturella mångfald.
Vi söker nu en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i franska för åk 6-9. I tjänsten ingår planering, lektionsundervisning och bedömning. I tjänsten ingår även mentorskap och du förväntas ha god dialog med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, ferietjänst på 80%. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk 6-9 och med franska som ämnesbehörighet. Rollen kräver även att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, är väl förtrogen med styrdokument och har god datorvana.
Som person har du förmåga att agera på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har elevernas behov som utgångspunkt för ditt agerande.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Stämmer beskrivningen in på dig?
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NC277947". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Bitr. rektor
Kenneth Jonsson Stålnacke kenneth.stalnacke@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9508036