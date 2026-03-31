Lärare i franska åk 6-9 och SVA/SV åk 7-9 till Svartedalsskolan
2026-03-31
Svartedalsskolan letar efter dig som vill vara med och göra skillnad! Nu söker vi en lärare som är behörig att undervisa årskurs 6-9 i franska och högstadiet i svenska/svenska som andraspråk.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Att arbeta tillsammans är viktigt för oss. Skolan är indelad i årskursvisa arbetslag där pedagoger och annan personal organiserar sig runt elevernas skoldagar. Inom arbetslaget är du mentor för en grupp elever tillsammans med en arbetslagskollega. Tillsammans i arbetslaget och med dina ämneskollegor utformar ni den pedagogiska verksamheten så att varje enskild elevs unika förutsättningar och förmågor tas tillvara och utmanas. Som stöd i detta finns även en närvarande elevhälsa.
På skolan arbetar vi språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen och bedriver ett aktivt värdegrundsarbete kopplat till vårt förhållningssätt att mångfald och olikhet berikar. Tillsammans arbetar vi på ett systematiskt sätt för att ständigt utveckla undervisningen och genom vårt visionsarbete utvecklas eleverna som individer och som kollektiv genom olika aktiviteter och särskilt utformade lektionspass.
Beskrivning om skolan
Svartedalsskolan ligger i en dal vid Länsmansgården cirka 30 min från centralstationen för dig som reser med kollektivtrafik. Här går cirka 550 elever från årskurs 4 till 9. Hos oss finns också en anpassad grundskola. Skolan med tillhörande fritidshem har fina nya lokaler med gott om utrymme för lek, kreativitet och lärande.
Hos oss får du chans att möta elever från alla världens hörn. För oss är det viktigt att bidra till en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång.Kvalifikationer
Du ska vara behörig och legitimerad grundskollärareårskurs 6-9 i franska och högstadiet i svenska/svenska som andraspråk.
På vår skola värdesätter vi förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor, därför är det viktigt att du som söker en tjänst hos oss har denna förmåga. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, vilket innebär att du skapar bra möten med både individer och grupper. Vidare önskar vi att du tillför entusiasm och energi i kollegiet och har en vilja att göra skillnad. Du behöver ha en god förmåga att samarbeta och en vilja att vara med och utveckla skolans verksamhet. Kan du också på ett enkelt sätt tydliggöra målen för den pedagogiska verksamheten och se varje elevs möjlighet att nå dit, så tror vi att just du kanske passar för uppdraget.
Välkommen med din ansökan!
Observera att intresseanmälan endast är aktuell för dig som är tillsvidareanställd i Grundskoleförvaltningen, Göteborgs Stad.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1473". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Frida Kesti frida.2.hellgren@grundskola.goteborg.se 031-3673755 Jobbnummer
9830942