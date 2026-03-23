Lärare i förskoleklass (vikariat) till Saltsjöbadens Samskola, Nacka kommun
2026-03-23
Har du ett genuint intresse av att ge elever de bästa förutsättningarna att nå sina mål? Vill du vara med och utveckla framtidens skola samt kombinera undervisning med deltagande i spännande forskningsprojekt? Då kan Samskolan i Saltsjöbaden vara rätt för dig!
Saltsjöbadens samskola bedriver en framgångsrik verksamhet med ett starkt fokus på att alla våra elever ska lyckas.
Vi arbetar utifrån en pedagogisk modell som präglas av varierad undervisning, tydlighet kring mål och bedömning samt förtroendefulla relationer mellan vuxna och elever.
Nu söker vi två trygga, kreativa och engagerade lärare med behörighet att undervisa i årskurs F-3. Tjänsterna är på heltid med start i augusti. Den ena tjänsten är en visstidsanställning med avslut i december 2026 och den andra en tidsbegränsad anställning med avslut i juni 2027. Det finns eventuellt möjlighet till förlängning.
Ditt uppdrag
I rollen som klasslärare i en av skolans tre förskoleklasser undervisar du elever i svenska, matematik, engelska, bild, NO och SO. Du är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i dina ämnen utifrån läroplanen. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår mentorskap för en förskoleklass. Du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. För att skapa rätt förutsättningar för elever krävs ett nära samarbete med skolans fritids, elevcoach, övriga lärare, elevhälsoteam och vid behov det specialpedagogiska teamet.
Rollen innebär ett nära kollegialt samarbete i både lärar- och årskursarbetslag. På skolan arbetar ytterligare två klasslärare i förskoleklass. Ni träffas varje vecka samt samarbetar gällande elever, planering, bedömning, pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete.
På Saltsjöbadens Samskola ska varje elev få möjlighet att utveckla sin fulla potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför förväntar vi oss att alla våra lärare:
Tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat, genom att vara lyhörda för varje elevs förutsättningar och behov.
Har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Använder variationsrika arbetssätt i undervisningen, med inslag av kollaborativa metoder.
Fångar och stimulerar elevernas nyfikenhet, intresse och lärande - gör dem delaktiga i undervisningen.
Tar ansvar för sin egen kompetensutveckling för att växa och utvecklas i professionen.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation med bred ämnesbehörighet för årkurs F-3
god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av att arbeta som lärare inom F-3
erfarenhet av mentorskap
certifiering i PAX
erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledare. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett tydligt och effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du är trygg i att självständigt driva din undervisning framåt, men har också förmågan att be om stöd när det behövs. I klassrummet har du ett tydligt, strukturerat och lyhört lärarledarskap, där du med trygghet motiverar, engagerar och leder eleverna framåt. Som lärare i förskoleklass behöver du även vara kreativ- både i din undervisning och i ditt sätt att väcka intresse, skapa engagemang och hitta lösningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Saltsjöbadens samskola är en F-9 skola med cirka 900 elever. Hos oss möts eleverna av undervisning med hög kvalitet i en trygg och trivsam miljö. Skolan är belägen i ett naturskönt och lugnt område nära både hav och skog, med goda kommunikationer via buss och Saltsjöbanan. Vi har tillgång till ishall, tennishall, idrottshallar, fotbollsplan, moderna IT-verktyg och specialsalar. Vår internationella inriktning, med 20 procent undervisning på engelska, är mycket uppskattad av eleverna i årskurs 6-9. Genom vår Lärarakademi driver och skapar vi nätverk för forskande skolor och lärare både lokalt och internationellt. Vi har bland annat ett nära samarbete och bedriver lokal lärarutbildning tillsammans med Luleå tekniska universitet. Läs mer om oss här
Vi använder arbetsmetoden PAX, som genomsyrar hela skoldagen i lågstadiet och bidrar till arbetsro och trygghet i klassrummet. Våra lärare är PAX-certifierade, och om du ännu inte har utbildningen får du påbörja din certifiering hos oss i augusti. Läs mer information om PAX här
Som lärare på Samskolan får du professionella, trevliga, stöttande och kompetenta kollegor som tror starkt på kollegialt lärande och pedagogisk utveckling. Här får du stor frihet att påverka och utveckla din undervisning. Vi erbjuder goda förutsättningar att utvecklas i din profession genom ett brett utbud av kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Hos oss har du möjlighet att driva olika spännande forskningsprojekt och utvecklingsuppdrag, delta på forskningskonferenser och utbyta erfarenheter med internationella kontakter.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som arbetskläder, friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-04-06!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
