Lärare i förskoleklass till Röke skola
2026-01-28
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Vår lärare i förskoleklass ska vara tjänstledig under våren och vi söker Dig som vill ersätta henne!
Hos oss på Röke skola får du chansen att arbeta i ett litet arbetslag med stark sammanhållning och stort engagemang.
Vi är ca 75 elever på skolan och alla känner alla, både barn och vuxna. Vi tror på höga förväntningar och att eleverna ska ha en aktiv roll i sin egen kunskapsutveckling. Vårt arbetssätt bygger på kooperativt lärande och ett starkt fokus på språkutveckling - allt för att ge varje elev möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.
Din roll
Du kommer att undervisa i vår förskoleklass som består av 10 elever. Du kommer att ha ett nära samarbete med läraren i åk 1 i planering, undervisning och utvärdering.
Dokumentation och kommunikation via Schoolsoft.
Skapa en trygg och inspirerande lärmiljö där alla elever får utvecklas från sin egen nivå.
Vi erbjuder dig
Ett stimulerande arbete i en välfungerande skola med tydliga strukturer och rutiner. Ett arbetsklimat där alla är delaktiga och tar ansvar för sin del av verksamheten. Hässleholms kommuns förmåner, som friskvårdsbidrag och satsningar för ett hållbart arbetsliv.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare F-3. Har du erfarenhet av undervisning är det meriterande.
Du är:
Kreativ och inspirerande, med förmåga att entusiasmera elever.
Lyhörd och ser varje elevs styrkor som utgångspunkt.
Nyfiken på nya kunskaper.
Van vid att integrera KL i olika ämnen.
Bra på att hantera konflikter och utmanande situationer på ett lugnt och respektfullt sätt.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Tjänsten är placerad på Röke skola. Vi har ett nära sam- och utvecklingsarbete inom rektorsområdet för F-6 i Tyringe, Röke, Finja och Västra Torup. I området arbetar vi med tre fokusområden: elevernas delaktighet, elevernas språkliga förmåga samt trygghet och studiero.
Röke skola är en byskola och har ett fantastiskt läge med närhet till naturen, vilket är en stor tillgång för elevernas utveckling och lärande. Vi är en F-6 skola med ca 75 elever och två fritidshem.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Månadslön
