Lärare i förskoleklass till Domnarvets skola

Domnarvets skola är en allstadieskola F-9 med cirka 670 elever. Vi arbetar framtidsinriktat med fokus på arbetslag med ansvar för årskursen och en flexibel syn på schema och förutsättningar för elevernas lärande. Hos oss är team-tanken bärande, där man är en del av en helhet och står tillsammans för lärande och utveckling. Pedagogisk mångfald med elevens eget lärande sätts i centrum.
Vi har nära till naturen och härliga miljöer som man med fördel kan använda sig av i sin undervisning. Vi arbetar också med ett gemensamt tydligt förhållningssätt kopplat till lektionsstruktur, vårt grundläge, som bidrar både till förutsägbarhet och struktur samt trygghet och studiero.
Arbetsmiljön präglas av högt i tak, värme och glädje där relationerna är bärande, både i relation till elever, kollegor och ledning.
Hos oss arbetar vi tillsammans!
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Som förskoleklasslärare med fokus på Fklass kommer du att genomföra undervisning i förskoleklass, med särskild tonvikt på barnens språkliga, matematiska och sociala utveckling. Skapa en trygg, stimulerande och strukturerad inlärningsmiljö som främjar barnens övergång från förskola till skola där man arbetar aktivt med värdegrundsfrågor för att främja trygghet och inkludering. Ditt uppdrag är att skapa en lärmiljö där lek, kunskap och social utveckling går hand i hand.
Som förskoleklasslärare samarbetar du dagligen med eleverna och kollegorna i arbetslaget. Du arbetar nära fritidshemspersonalen för att skapa en helhet i elevernas dag och samverkar med skolans specialpedagog, kurator och skolpsykolog vid behov av stödinsatser. I ditt uppdrag ingår även en löpande dialog med skolledningen kring pedagogiska frågor och utveckling.
Externt har du ett nära samarbete med vårdnadshavare kring elevernas lärande och trivsel. Du samverkar också med förskolor för att underlätta övergången från förskola till skola samt med elevhälsan och andra externa aktörer, till exempel kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter som kan komplettera undervisningen.Kvalifikationer
Det är meriterande med utbildning som förskoleklasslärare.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är krav.
Goda kunskaper i tal och skrift i engelska är meriterande.
Viktiga personliga egenskaper är förmågan att skapa goda relationer, ha en god samarbetsförmåga och vara initiativtagande. Det är viktigt att vara problem- och lösningsfokuserad, att vara resultatorienterad och initiativtagande samt ha god förmåga till kommunikation.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.
Välkommen med din ansökan!
