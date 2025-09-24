Lärare i förskoleklass på Hestra Midgårdskolan F-6
En av våra kollegor ska vara föräldraledig, därför söker vi en ny kollega till vår förskoleklassverksamhet.
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Skolan ligger väst om Borås centrum i ett naturskönt område. Du tar dig hit med buss från resecentrum på 8 minuter. Skolan och byggdes samtidigt som området Hestra Parkstad och fyllde 30 år 2024. Hus och byggnader är ritade av prisbelönta nordiska arkitekter.
På skolan går det 445 härliga elever och vi är ca 60 stycken otroligt kompetenta kollegor som arbetar tillsammans för våra barns bästa. Vi har en fullstor idrottshall och bibliotek i byggnaden och Byttorps idrottsplats bara fem minuters gångväg från skolan.
Vår vision är att vi tillsammans utbildar världsmedborgare och att vi därigenom ger varje barn möjlighet att välja sitt liv. Vill du vara en del av denna spännande resa ska du söka jobb hos oss.
Välkommen till ett utmanande, roligt och stimulerande uppdrag som lärare i förskoleklass hos oss. Här får du möjlighet att arbeta tillsammans med mycket skickliga lärare och pedagoger. Vi är en mångkulturell skola och har glada samt nyfikna barn. Samarbete är en självklarhet och vi planerar och genomför arbetet tillsammans. Du vill med glädje och kunskap vara med och ge våra barn en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss. Du tänker nytt och bidrar till att barnen, kollegor och verksamheten utvecklas. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt och arbetar med tydlig förankring i uppdraget och våra styrdokument. Du och kollegorna anpassar verksamheten så att alla barn kan delta i den.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivareKvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation och som är behörighet att undervisa i förskoleklass. Du har lätt för att samarbeta, skapa goda relationer och kommunicera. Du planerar och genomför undervisningen utefter resultatet i kartläggningsmaterialet, detta för att stimulera och utmana elevernas språk- och matematikutveckling.
Det är viktigt att du är en trygg person samt värdesätter och prioriterar relationer. Det är lika viktigt med ramar som kramar. Vi förväntar oss att du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Eftersom vi arbetar i arbetslag är din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Du är duktig på att kommunicera med såväl barn som vuxna och är van att anpassa din kommunikation till mottagaren.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2025:272". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Linda Brundin 033-353890 Jobbnummer
9524179