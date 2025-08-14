Lärare i förskoleklass och lärare mot fritidshem till Sickla skola
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Sickla skola
2025-08-14
Visa alla jobb hos Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Sickla skola i Nacka
Brinner du för att skapa en sammanhållen, trygg och utvecklande skoldag för elever i förskoleklass? Vill du ha en kombinera roll som lärare i förskoleklass och lärare mot fritidshem? Sök då rollen på Sickla skola redan idag! Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid med start i september och avslut december 2026.
Det finns eventuell möjlighet till förlängning.
Ditt uppdrag
I denna kombinerade tjänst arbetar du 50 procent som lärare i förskoleklass och 50 procent som lärare mot fritidshem i förskoleklass. Du samverkar med lärare och pedagoger i fritidsverksamheten för att skapa en sammanhållen, trygg och utvecklande skoldag. Tillsammans planerar och strukturerar ni dagen för att ge elever bästa möjliga undervisning och lärande.
I rollen som lärare i förskoleklass undervisar du elever i alla ämnen förutom idrott. Du är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i dina ämnen utifrån läroplanen. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar samt arbetar utifrån ledning och stimulans i klassrummet. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår utvecklingssamtal och delat mentorskap för en förskoleklass. I skolans två förskoleklasser arbetar ytterligare två lärare i förskoleklass.
Som lärare mot fritidshem har du delat ansvar för fritidsverksamheten. Du ingår i arbetslaget F-1 tillsammans med lärare mot fritidshem, elevassistenter och barnskötare. Ni har ett nära samarbete där ni planerar, genomför och utvärderar aktiviteter utifrån styrdokumenten. Ni arbetar utifrån att fritids är en del av skolans undervisning, där aktiviteterna planeras med ett tydligt pedagogiskt syfte och kopplas till skolans teman och fokusområden. Tillsammans skapar ni en trygg, inspirerande och stimulerande miljö där elevernas sociala och pedagogiska utveckling står i fokus, samtidigt som aktiviteterna är anpassade efter deras intressen, behov och förutsättningar.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- lärarlegitimation med ämnesbehörighet för årkurs F-3 och/eller lärarlegitimation mot fritidshem
- erfarenhet av att arbeta med elever inom årskurs F-3
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av att arbeta som lärare
- erfarenhet av att arbeta som lärare mot fritidshem
- erfarenhet av mentorskap
- erfarenhet av att arbeta med elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du ha både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du förstår vikten av teamarbete mellan olika yrkeskategorier samt att snabbt bygga förtroendefulla relationer med elever för att skapa trygghet och en bra grund för lustfyllt lärande. Du är flexibel och har lätt för att hantera olika arbetsuppgifter, arbetssätt och situationer. Du anpassar dig efter ändrade omständigheter, alltid med verksamhetens och elevernas behov i fokus. Du förstår att elever har olika förutsättningar, behov och sätt att ta till sig kunskap, vilket gör att du anpassar arbetssätt och verktyg efter varje elev. Vidare är du en trygg, stabil och professionell person som behåller lugnet och självförtroendet även i stressiga och pressade situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Sickla skola är idag en F-7 skola som byggts om och renoverats för att möta framtidens behov. Vi har nu efter sommaren flyttat in i vår nya skolbyggnad, och har även öppnat vi dörrarna till vårt helt nyrenoverade och tillbyggda högstadium. Våra nyrenoverade lärmiljöer inkluderar ett inspirerande bibliotek, kreativa estetiska salar och fullt utrustade specialsalar för NO, teknik och hemkunskap. Fritidshemmet ligger på ett torg och har nya, fina lokaler, ändamålsenligt anpassade efter verksamhetens behov. Utomhusmiljön är inspirerande med uteklassrum, gröna ytor och en multisportplan. Vårt centrala läge ger oss möjligheten att integrera både natur och kultur i undervisningen. Med höga förväntningar, tydliga mål och beprövade undervisningsmetoder hjälper vi varje elev att nå sin fulla potential. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/sickla-skola/
Som lärare mot fritidshem och lärare i förskoleklass får du en varierad roll i ett engagerat team med starkt fokus heldagstänk för våra elever. Vi är en välfungerad, strukturerad och resultatinriktad organisation med nära samarbete mellan skolans olika yrkesroller.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, gym, extra semesterdagar genom semesterväxling, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Ullrika Modin på ullrika.modin@nacka.se
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Välkommen med din ansökan senast 2025-08-31!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/480". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Sickla skola Kontakt
Ullrika Modin (biträdande rektor) ullrika.modin@nacka.se Jobbnummer
9459259