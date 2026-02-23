Lärare i förskoleklass och fritidshem Dalstorps skola
Tranemo Kommun , Dalstorps RO / Pedagogjobb / Tranemo Visa alla pedagogjobb i Tranemo
2026-02-23
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranemo Kommun , Dalstorps RO i Tranemo
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Du kommer vara verksam inom fritidshemmet och undervisning i förskoleklass Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen inom fritidshemmet och och förskoleklass. Du har ett hela dagen perspektiv för eleverna. Du kommer att planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. Som fritidspedagog och lärare i förskoleklass samverkar du med vårdnadshavare, elevhälsa, arbetslag och övrig skolpersonal och ni arbetar tillsammans för att nå en god kvalité i verksamheten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har formell utbildning fritidspedagog eller likvärdig erfarenhet och personlig lämplighet som vill vara med och utveckla goda lärmiljöer på Dalstorp skolan. Du vill arbeta med social kontakter och sätter andra individer före dig själv. Med din förmåga att samarbeta och ditt respektfulla bemötande har du lätt för att skapa och behålla förtroendefulla relationer. Som person trivs du i ett uppdrag där du har ett stort eget ansvar och ges utrymme att ta många egna initiativ. Du är kreativ och kommer gärna med nya idéer och angreppssätt.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307253". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
(org.nr 212000-1462) Arbetsplats
Tranemo Kommun , Dalstorps RO Kontakt
Rektor
Fredrik Sandin fredrik.sandin@tranemo.se Jobbnummer
9756967