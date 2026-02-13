Lärare i förskoleklass och årskurs 3 till Gökstensskolan
Vi har flera kollegor som ska vara föräldralediga, och därför söker vi dig som är intresserad av att jobba i förskoleklass eller i årskurs 3. Totalt har vi tre tjänster och alla är vikariat på ett läsår.
Gökstensskolan skapar framtiden - vi vill och vågar tillsammans utmana över gränserna! Skolan är belägen mitt i fina Torshälla med närhet till både natur och kultur. Vi har cirka 830 elever från förskoleklass till årskurs nio. Goda relationer är ett signum på skolan och vi utgår alltid från den goda intentionen. Vi fokuserar på ett tydligt ledarskap i klassrummet och tydliga strukturer för en god arbetsmiljö för alla. På vår skola har vi hög behörighet bland våra lärare och goda studieresultat bland våra elever. Vi har en stark elevhälsa med olika kompetenser och goda kunskaper om hur vi kan hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd. Vi jobbar med kollegialt lärande och använder aktionsforskning som verktyg för att utveckla undervisningen.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som lärare planerar, genomför och följer du upp din undervisning med utgångspunkt i läroplanen, Lgr22. Du följer elevernas enskilda utveckling och lärande. Hos oss är det viktigt att varje elev får stöd, uppmuntran och förutsättningar att utvecklas i en lustfylld, utmanande men också lärande miljö. Du har ett nära samarbete med andra lärare i arbetslaget samt fritidspersonal som också är med i klassrummet.Kvalifikationer
Du har en lärarexamen med inriktning F-3, alternativt pågående studier där du tar examen till sommaren. Söker du tjänst i förskoleklass kan du också vara förskollärare. Det är jättebra om du har erfarenhet av undervisning utifrån aktuell läroplan.
För att trivas hos oss behöver du ha ett tydligt ledarskap som du kan situationsanpassa i klassrummet. Du är duktig på att lyssna in olika behov hos eleverna och bidrar till skolans fortsatta utveckling. Som kollega är du engagerad och gillar att samarbeta.
Välkommen med din ansökan!
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
