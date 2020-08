Lärare i förskola till Tornérhjelms förskola - Helsingborgs kommun - Förskollärarjobb i Helsingborg

Helsingborgs kommun / Förskollärarjobb / Helsingborg2020-08-25Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.Om arbetsplatsenPå Tornérhjelms förskola vill vi skapa en positiv miljö dit barnen kommer med glädje och känner en lust att lära. Vi har en levande värdegrund och arbetar aktivt utifrån ledorden Glädje, Genus, Gemenskap och Grogrund för lärande.Tornérhjelms är en förskola med 140 barn. Vi arbetar i fina stora lokaler med ett eget förskolebibliotek, mediatek och kök som bjuder på god hemlagad mat. Vi har mycket kompetent stödpersonal i verksamheten, bland annat en specialpedagog, en mediapegagog och en bokpedagog.Tornérhjelms förskola tillhör Slottsvångens förskoleområde som förutom Tornérhjelm består av Slöttsvångens, Gräshoppans och Trollsländans förskolor samt Familjecentralen Söder.Vi du veta mer om Tornérhjelms förskola:Om oss2020-08-25På Tornérhjelms förskola välkomnas du till ett positivt arbetsklimat, kompetenta kollegor och en tydlig värdegrund. Vi söker nu ytterligare en kollega till ett roligt och varierande arbete!Här arbetar vi mycket med lärmiljöer och upplevelserum och välkomnar kreativitet. Mycket fokus ligger på språk, natur och teknik. Hos oss är alla delaktiga, vi litar på varandras kompetens och man får lov att fokusera lite extra på det man är bäst på. Vi har högt i tak och ser alla fördelar med olikheter och mångfald.Tillsammans med dina kollegor driver och utvecklar du förskoleverksamheten med pedagogisk dokumentation som underlag. Du blir en del av ett positivt team med andra förskollärare. Här är modern teknik och IKT ett självklart inslag i det dagliga arbetet. Här är kreativitet och digitalitet självklara inslag i den dagliga undervisningen och utbildningen. Vi använder oss lika mycket av våra fina utemiljöer runt förskolan och vår lokal i Rydebäck för undervisningen utomhus.Vill du vara med?Vi söker dig som är behörig förskollärare och får gärna ha ett par års arbetslivserfarenhet, men det är inte ett krav. Vi välkomnar alla spetskompetenser och ställer oss positiva till om du har ett särskilt intresse för exempelvis musik. Du är en positiv och nyfiken kollega som kan samarbeta väl på alla nivåer och välkomna olikheter. Du har kunskap kring digitalisering och ser undervisning och pedagogisk dokumentation som en naturlig del av ditt arbete.Vi söker dig som älskar och brinner för ditt jobb som förskollärare och som sätter barnen och deras utveckling i första hand. För att trivas och lyckas hos oss krävs ett stor engagemang och förmågan att se till varje barns behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighetVälkommen med din ansökan redan idag!Övrig informationSista dag att ansöka är 200913Anställningsform: TillsvidareOmfattning: HeltidTillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelseAntal tjänster: 1I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Har du några frågor kan du kontakta kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-13Helsingborgs kommun5333195