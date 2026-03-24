Lärare i Försäljning och service till Vallentuna gymnasium
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vallentuna gymnasium söker nu en engagerad lärare till Försäljnings- och serviceprogrammet. Vill du vara med och utbilda framtidens medarbetare inom handel, service och entreprenörskap i en skola där relationer, kvalitet och utveckling står i fokus? Då kan du vara den vi söker.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Vallentuna gymnasium ligger centralt beläget precis intill Vallentuna station. Skolan har drygt 500 elever fördelade på sju nationella program samt introduktionsprogam och 50 engagerade anställda - alla med målet att få elever att lyckas, växa och utvecklas. Skolan har en organisation som ställer höga krav på flexibilitet och kreativitet för att kunna erbjuda ett brett programutbud med hög kvalitet.
På Vallentuna gymnasium tror vi på att alla kan ta ansvar och vågar utmana varandra i vår gemensamma strävan att ge våra elever bästa möjliga utbildning.
Välkommen att besöka vår hemsida för mer information: www.vallentuna.se/gymnasiet

Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och APL-uppföljning i försäljning- och serviceämnen på yrkesprogram i samtliga årskurser. Du samarbetar i arbetslag kring gemensamma elever och du kommer ansvara för mentorskap för en grupp elever. Du skapar goda relationer med det lokala och regionala näringslivet inom branschen . Kvalifikationer
• Lärarlegitimation
• Erfarenhet av lärararbete
• Erfarenhet av att arbeta ämnesövergripande
• Erfarenhet av arbeta med elever som har APL
• God svenska i tal och skrift
• Digital kompetens
• Kunskap om relevanta styrdokument inom skolans område
• Goda kunskaper om hållbarhetsfrågor, särskilt inom branschen Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande
• God förmåga att skapa relationer med elever
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidare på heltid med start 10 augusti 2026. Vi tillämpar individuell lönesättning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 15 april 2026.
För mer information kontakta:
Johan Klintberg 08-58785501, johan.klintberg@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
