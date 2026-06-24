Lärare i försäljning och service till Elof Lindälvs Gymnasium
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2026-06-24
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Vill du vara med och utveckla framtidens medarbetare inom handel, service och entreprenörskap? Är du en engagerad pedagog som bygger starka relationer och tror på varje elevs möjlighet att lyckas? Då kan du vara den vi söker. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som gymnasielärare hos oss
Vi söker en lärare till vårt program för Försäljning och service som vill bidra till att skapa en modern, relevant och inspirerande utbildning. Du kommer att undervisa i kurser inom försäljning och service samt vara en viktig del i elevernas utveckling mot vidare studier, arbete och ett aktivt yrkesliv.I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisningen samt att aktivt samverka med kollegor, arbetsliv och andra funktioner inom skolan.Publiceringsdatum2026-06-24Profil
Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet med ett genuint intresse för ungdomars utveckling och lärande. Genom ditt starka relationella ledarskap bygger du förtroendefulla relationer med elever, kollegor och externa samarbetspartners. Du ser varje elevs styrkor och möjligheter och arbetar inkluderande, lösningsfokuserat och med höga förväntningar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.
Du är drivande, initiativrik och engagerad i att utveckla såväl undervisningen som verksamheten i stort. Förändringar och nya arbetssätt ser du som möjligheter, och du motiveras av att vara med och skapa en modern och relevant utbildning. Samarbete är en självklar framgångsfaktor för dig och du bidrar aktivt till en positiv, utvecklande och prestigelös arbetsmiljö där ni tillsammans arbetar för elevernas bästa. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare gymnasiet eller har erfarenhet och kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har goda kunskaper inom försäljning, service och kundbemötande.
Läs gärna mer om oss
Du blir en del av ett progressivt och utvecklingsinriktat arbetslag där samarbete, nytänkande och kollegialt lärande är centrala delar av verksamheten. Vi arbetar aktivt med att utveckla undervisningen utifrån forskning, beprövad erfarenhet och elevernas behov.
Vi söker därför dig som vill bidra med energi, engagemang och professionell kompetens i ett arbetslag som tillsammans strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och framtid.
Elof Lindälvs gymnasium | Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start 17 augusti eller enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 30 juli. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Vill du ta del av lönestatistik för befattningen samt de kollektivavtal och anställningsförmåner som gäller i Kungsbacka kommun? Följ länk nedan: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Saknas lönestatistik för den befattning du söker kommer du att få del av den under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Elof, Lindälvs gata 3 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
rektor
Cajsa Fridén cajsa.friden@kungsbacka.se 0300834277 Jobbnummer
9977323