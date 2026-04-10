Lärare i företagsekonomi och annat ämne till Betty Petterssons gymn. 80%
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Vi ser dig, vi hör dig, du lär dig
Betty Petterssons gymnasium i Enskede slog upp portarna som nystartad gymnasieskola i augusti 2022 då vi tog emot våra första elever i årskurs 1 på NA-, EK- och SA-programmet. Nu är den akuta nystartsfasen över och våra första elever tog studenten VT-25. Vi är dock inte helt färdigvuxna ännu och planen framöver är att vi successivt kommer utöka elevantalet från de 450 elever vi kommer ha i höst till ca 600 när NA-programmet är fullt utbyggt.
Vi är och kommer vara en relativt liten gymnasieskola som är präglad av gemenskap, familjärt klimat och nybyggaranda. Med tanke på att vi är en relativt ny skola är vi fortsatt en verksamhet som tillåter och uppmuntrar arbete och initiativ kring utformandet av våra olika utbildningar, traditioner och vilka vi ska vara framöver. Detta märks i vår organisation som präglas av en stark samarbetskultur inom lärarkollegiet men också mellan skolans olika professioner.
I arbetet med våra elever präglas vi av våra ledord "Vi ser dig, vi hör dig, du lär dig" vilket innebär att vi har ett elevnära och relationellt arbetssätt som både ämneslärare och mentorer. Relationen till sina lärare är något eleverna lyfter fram som särskilt viktigt för deras studieframgångar här på skolan. Vi hoppas att detta tilltalar dig och att du vill bli en del av vårt kompetenta och engagerade lärarkollegium.https://bettypetterssonsgymnasium.stockholmPubliceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig i att undervisa i de företagsekonomiska ämnena gärna i kombination med annat ämne. Tjänsten tillträds den 10:e augusti och är en tillsvidareanställning. I tjänsten ingår också mentorskap.
Vi söker dig som attraheras av att vara med i ett sammanhang som präglas av gemenskap och viljan att utveckla vår verksamhet. Våra elever ska i sin vardag på skolan känna att "vi ser dig, vi hör dig och du lär dig."Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare för gymnasiet
Du är behörig att undervisa i de företagsekonomiska ämnena på gymnasiet
Du lyckas skapa ett engagemang hos eleverna och fångar deras nyfikenhet.
Du anpassar undervisningen utifrån olika elevgrupper och gör eleven delaktig i din planering.
Du arbetar på ett reflekterande, strukturerat och systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor.
Du använder IT som ett naturligt redskap för att utveckla elevernas lärande. Varje elev hos oss kommer ha en egen dator.
Du är en tydlig och skicklig ledare i klassrummet som med hjälp av goda relationer får dina elever att lyckas.
Stor vikt kommer läggas vid de personliga egenskaperna. Övrig information
Välkommen med din ansökan! Vi kommer kalla till intervjuer löpande under ansökningsprocessen.
Vid övertalighet i Stockholms stad kan tjänsten komma att tas i anspråk internt.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Drivhusvägen 4 (visa karta
)
120 48 ENSKEDE GÅRD Arbetsplats
Enskede Gård Kontakt
Tobias Eriksson Sveriges Lärare tobias.4.eriksson@edu.stockholm.se 0739356786 Jobbnummer
9847460