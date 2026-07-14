Lärare i Företagsekonomi, Marknadsföring & Entreprenörskap (Vikariat 80%)
Stiftelsen Fryshuset / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2026-07-14
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Brinner du för entreprenörskap, affärsutveckling och att se unga människor växa?
På Fryshusets Gymnasium möter vi unga där de är och kollar på deras passioner. Nu söker vi dig som vill kliva in som vikarie under höstterminen och inspirera våra elever inom företagsekonomi, marknadsföring samt entreprenörskap och företagande.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
I den här rollen blir du en nyckelperson för våra elever under hösten. Du kommer att undervisa i kurser inom ekonomi och entreprenörskap, där ett naturligt inslag i vår verksamhet är att stötta eleverna i deras arbete med Ung Företagsamhet (UF) och att koppla teorin till verkligt företagande.
I tjänsten ingår även ett mentorskap för en grupp elever. Det innebär att du har en nära relation med eleverna, stöttar dem i deras studiesituation och har den löpande kontakten med vårdnadshavare.
Tjänsten är en ferieanställning under perioden 10 augusti till 18 december 2026.
Vem är du?
Vi söker dig som har en stark pedagogisk ådra och ett genuint intresse för ekonomiska ämnen och entreprenörskap. Du är skicklig på att skapa goda relationer, bygga förtroende och anpassa din undervisning så att den blir både praktisk och engagerande.Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, marknadsföring eller företagande (eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer som likvärdig).
Erfarenhet av undervisning eller pedagogiskt arbete med ungdomar är starkt meriterande.
Det är ett önskemål om lärarlegitimation, men inget krav för detta vikariat. Det viktigaste är din personliga lämplighet, ditt driv och din förmåga att nå ut till eleverna.
Erfarenhet av att ha arbetat med Ung Företagsamhet (UF) är ett stort plus.
Om Fryshuset Gymnasium
Fryshuset Gymnasium är en skola utöver det vanliga. Vi kombinerar gymnasieutbildning med elevernas passioner – oavsett om det handlar om entreprenörskap, musik, basket eller skateboard. Vi tror på ungas inneboende kraft och arbetar aktivt för att skapa en trygg, inkluderande och kreativ miljö där alla kan lyckas.Så ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig i höst? Skicka in din ansökan (CV och personligt brev) via vårt rekryteringssystem Hailey så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande eftersom tjänsten startar redan den 10 augusti.
Per Nyström, programrektorper.nystrom@fryshuset.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2 (visa karta
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120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Fryshuset Gymnasium Jobbnummer
10002835