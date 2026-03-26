Lärare i Företagsekonomi/juridik till Jämtlands Gymnasium Wargentin
2026-03-26
Jämtlands Gymnasieförbund ansvarar för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och delar av vuxenutbildningen i våra medlemskommuner. Förbundets åtta skolor ligger i natur- och fjällnära miljöer spridda över sex kommuner - Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.
Jämtlands Gymnasium Wargentin är norra Sveriges största gymnasieskola. Skolan är belägen mitt i centrala Östersund, lokalerna är ljusa och fräscha och har myllrande elevsociala ytor och moderna klass- och arbetsrum. På Jämtlands Gymnasium Wargentin samarbetar vi inom och mellan våra arbetslag och det finns stora möjligheter till kollegialt lärande.
Välkommen att söka jobb hos oss - Tillsammans skapar vi det bästa lärandet!
Vi söker en lärare i företagsekonomi och juridik till Jämtlands gymnasium Wargentin.
Undervisningen sker på idrottsprogrammet samt försäljnings- och serviceprogrammet.
Tjänsten är ett vikariat på 100 % med start 2026-08-01, med möjlighet till förlängning på hel- eller deltid under vårterminen 2027. Tillsättning sker under förutsättning att tillsvidareanställd lärare påbörjar utbildning.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du undervisar i företagsekonomi, juridik, marknadsföring och gymnasiearbete på idrottsprogrammets ekonomiklasser samt i företagsekonomi på försäljnings- och serviceprogrammet. Du är även mentor på idrottsprogrammet med ansvar för att följa upp elevernas studier och närvaro.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort engagemang och vill utvecklas tillsammans med kollegor och elever. Du är legitimerad lärare eller har motsvarande utbildning eller erfarenhet.
Du har god förståelse för elevers lärande och samarbetar väl med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning. Du är trygg i dokumentation och bedömning enligt läraruppdraget och använder IT som ett naturligt verktyg i arbetet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi kan erbjuda dig en trivsam, modern och dynamisk arbetsplats. Du får en roll i ett arbetslag som ställer upp för varandra och uppmuntrar till kollegialt lärande. Precis som alla våra anställda har du tillgång till en mängd olika personalförmåner såsom friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Möt våra medarbetare
Om du vill lära känna Jämtlands Gymnasieförbund bättre och samtidigt få en inblick i vår verksamhet och möta några av våra medarbetare, kan du klicka på länken nedan (eller kopiera den och klistra in i din webbläsare). Där har vi samlat några filmer som ger en bra bild av vår arbetsplats.https://jgy.se/om-oss/jobba-hos-oss-2/mot-vara-medarbetare/
Sök redan idag, då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Inför rekryteringsarbetet har Jämtlands Gymnasieförbund tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare och rekryterare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/19". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtlands Gymnasieförbund
(org.nr 222000-1636) Arbetsplats
Jämtlands Gymnasium Wargentin Kontakt
Ingeborg Israelsson, Rektor 010-4902409 Jobbnummer
9821449