Lärare I Flera Ämnen Till Kunskapsskolan Nacka F-9
Kunskapsskolan I Sverige AB / Grundskollärarjobb / Nacka
2025-12-10
Kunskapsskolan Nacka växer och söker fler medarbetare
Kunskapsskolan Nacka växer och från och med hösten 2025 är vi en F-9 skola. Vill du vara med och utveckla vår nya skola? Då har vi jobbet för dig! Vi söker en eller två legitimerade lärare som kan undervisa på mellan- och högstadiet i de ämnen där vi behöver förstärkning. Det är matematik, svenska, engelska och No, eventuellt i kombination med något praktiskt ämne.
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan medarbetare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
För att varje elev ska nå så långt som möjligt behövs yrkesskickliga lärare med ett stort engagemang för eleven. På Kunskapsskolan sätter vi alltid individen i centrum och söker därför dig som alltid arbetar aktivt för att dina elever ska lyckas. Förutom att vara ämneslärare är du också personlig handledare åt ett tjugotal elever och du har varje vecka ett individuellt handledningssamtal med var och en av dina elever. Du hjälper dem att planera och sätta mål för sina studier och följer upp målen tillsammans med både eleverna och deras vårdnadshavare.
Som medarbetare på Kunskapsskolan är du aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbetslag och i ämneslag. Öppenheten mellan medarbetare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
Kunskapsskolan Nacka är en grundskola för årskurs F-9 och har idag cirka 350 elever.. Skolan startade 2001 har nöjda medarbetare, elever och vårdnadshavare. Skolan ligger i Finntorp i Nacka nära Sickla och Nacka Forum med goda kommunikationer både från Slussen och Värmdö.
Kvalifikationer
Vi söker minst en behörig lärare som är väl förtrogen med LGR-22 och formativ bedömning.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och mentorskap .Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare samt är lösningsfokuserad och strukturerad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din förmåga att bygga relationer. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna och har ett intresse av undervisning i vår pedagogiska modell.
Tjänstens utformning
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% med start VT-26.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 18 december 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Sara Hillefors på sms på 0733-688235.
Vill du få en känsla för vår fina skola? Följ oss på instagram.kunskapsskolan.nacka
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär.
Är du en relationell lärare med lärarlegitimation som vill vara med och utveckla Kunskapsskolans första F-9 skola i Stockholm? Då kan du vara rätt person för jobbet och kan genast spela in en kort film om varför du vill bli en i vårt gäng och skicka på sms till rektor Sara:)
