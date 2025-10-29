Lärare i Engelska/Tyska till Gullmarsgymnasiet
2025-10-29
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Gullmarsgymnasiet
Är du en lärare som brinner för att ständigt förbättra elevernas lärande? Är du en lärare som är duktig på att skapa goda relationer med såväl elever som kollegor? Är du en lärare som har en mångfald av metoder för att möta dina elever? Då tror vi att du skulle passa bra hos oss på Gullmarsgymnasiet! Nu söker vi en lärare i engelska och tyska till ett vikariat!Beskrivning
Gullmarsgymnasiet är en kommunal gymnasieskola i fina, väl anpassade lokaler på ett fantastiskt läge vid havet i centrala Lysekil.
På skolan har vi i 600 elever på 12 nationella program. Vi är mycket stolta över vår skola och våra skickliga lärare och härliga elever.
På Gullmarsgymnasiet har vi ett välfungerande lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågor. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbetslag och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas. På skolan har vi dessutom god tillgång till stöd av vårt elevhälsoteam.
Skolan kännetecknas av god gemenskap och trivsam kultur. Hos oss är det viktigt att alla trivs, såväl elever som personal, vi har många aktiviteter och händelser under läsåret för att främja allas trivsel på skolan. Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Undervisning i engelska och tyskaKvalifikationer
En av våra lärare som undervisar engelska och tyska kommer vara föräldraledig under våren så vi söker nu en ny kollega att tillsammans med övriga kollegor undervisa i engelska och tyska på våra nationella program.
Det är meriterande att ha behörighet att undervisa i engelska och tyska
Vi söker dig med förmåga att:
• skapa goda relationer med kolleger, elever och föräldrar/ vårdnadshavare
• arbeta självständigt och tillsammans med andra planera och genomföra arbetet i den pedagogiska verksamheten
• uppmuntra ungdomar till att vara aktiva och ta ansvar
• omsätta kunskaper så att alla elever lär och utvecklas
• bedöma och värdera elevers lärande och utveckling med en mångfald av metoder
• utvärdera och bidra till skolutveckling
Utöver ovanstående tänker vi att du har en god didaktisk förmåga, att du är trygg i din roll som lärare, är en engagerad medarbetare och kreativ i ditt sätt att planera och genomföra undervisning.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat under vårterminen med start 260107. Omfattningen är minst 60% men möjlighet finns att arbeta heltid , det är en ferietjänst och tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Utdrag ur belastningsregistret ska kunna uppvisas.
Hos oss får du förutsättningar att lyckas som lärare! Välkommen med din ansökan.
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
