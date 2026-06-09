Lärare i engelska till Luleå Gymnasieskola
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Luleå Visa alla gymnasielärarjobb i Luleå
2026-06-09
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - https://www.lulea.se/anstallning
I centrala stan finns Luleå Gymnasieby som är ett campusområde som samlar de flesta kommunala gymnasieutbildningarna med nästan 2300 elever. Eleverna i Luleå Gymnasieby ska ges förutsättningar för ett livslångt lärande genom att fokusera på kunskaper, delaktighet, ansvarstagande och ledarskap så att de förbereds för arbetslivet och som samhällsmedborgare.
I gymnasieskolan finns även spetsutbildningar i matematik & fysik, nationellt godkända idrottsutbildningar, riksbasketgymnasium och International Baccalaureate.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare i engelska för arbete i gymnasieskolan.
Du kommer att ingå i ämneslag med ämneskollegor inom gymnasiebyn och samverka med andra lärare och elevhälsa på de olika programmen.
Vi söker lärare som vill samverka, såväl inom ämnet som inom programmet. Vi ser ett aktivt mentorskap och ett tryggt ledarskap i klassrummet som nödvändigheter för god måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har lärarexamen och lärarlegitimation med inriktning engelska för gymnasiet
• har relevant erfarenhet
• kan uttrycka dig väl i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• behörighet i andra ämnen för gymnasiet
Du som inte har lärarexamen eller lärarlegitimation i ovanstående ämne kan ändå söka denna befattning.
Det här arbetet passar dig som har god samarbetsförmåga och kan hålla i många frågor samtidigt. Du har förmåga till struktur och organisation samt erfarenhet av att arbeta med elever.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tillträde och varaktighet för tjänsten: 2026-08-12 tom 2026-12-22, med möjlighet till förlängning.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, upphör: 2026-12-22 .
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330914". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Timmermansgatan 25 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Jonas Jönsson 0920 453621 Jobbnummer
9955676