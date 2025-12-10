Lärare i engelska till årskurs 7-9 på Gäddgårdsskolan
2025-12-10
Arboga kommun satsar på en modern grundskola som möter både dagens och framtidens krav. Den nya skolan, som byggs vid den nuvarande Gäddgårdsskolan, kommer att erbjuda hemklassrum för alla årskurser, anpassad grundskola, en fullstor idrottshall och konstnärlig utsmyckning i både lokaler och utemiljö. Den nya skolan beräknas vara klar för inflyttning under första halvåret 2026. Skolstart är planerad till höstterminen samma år.
Välkommen att arbeta i en ny, modern och inspirerande lärandemiljö för framtidens elever i Arboga! Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Arbetet kommer innebära undervisning i grundskolans åk 7-9, handledning, planering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever vi möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser till att nå sina mål.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i engelska i kombination med ytterligare ett ämne. Du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap. Som person skapar du tillit, är en förebild och bygger relationer med elever och deras vårdnadshavare. För dig är samarbete en självklarhet både i planering och när det gäller att dela med sig av kunskap och erfarenheter.
I din ansökan vill vi att du bifogar din lärarlegitimation inklusive behörighetsförteckning.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
(http://www.polisen.se/)
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid, tillträde 2026-03-02 eller enligt överenskommelse utifrån att erforderliga beslut tas.
Sista ansökningsdag är 2026-01-02
Sista ansökningsdag är 2026-01-02
Urval sker fortlöpande under ansökningstiden!Kontaktperson för detta jobb
Rektor Anna-Maria Persson, telefon 073-765 72 46.
Facklig företrädare
Susanne Skyllkvist, Sveriges Lärare, telefon 070-445 01 94
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/103". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arboga kommun
(org.nr 212000-2122) Arbetsplats
Arboga kommun, Gäddgårdsskolan 7-9 Kontakt
Rektor
Anna-Maria Persson 0589-872 46 Jobbnummer
9637283