Lärare i engelska, svenska och SO-ämnena på mellanstadiet Stadsöskolan
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Luleå Visa alla grundskollärarjobb i Luleå
2026-02-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Luleå
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Stadsöskolan är en välutrustad 4-9-skola som ligger i Gammelstad, cirka en mil från Luleå centrum, mitt emellan Kyrkbyn och Lule älv. Detta läsår har skolan ca 430 elever, där 170 elever av dessa tillhör mellanstadiet. Eleverna och personalen på Stadsöskolan trivs, känner sig trygga och arbetsklimatet är bra. I anslutning till skolan finns både sporthall, badhus, bibliotek, fritidsgård och övrig närservice såsom apotek, frisör, livsmedelsbutik, café, vårdcentral och folktandvård med mera. Eftersom det går flera täta bussturer både till och från Gammelstad, så tar man sig med lätthet både till och från skolan.
På vår skola sätter vi eleven och dennes kunskap i centrum, där vi ser relationsskapandet som en grundläggande komponent. Hos oss börjar elevhälsan redan i klassrummet med ett gott ledarskap, medveten pedagogik och ett gott samarbete kollegor emellan. Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt för att skapa en bra och trygg verksamhet för alla våra elever och vi värnar ett gott samarbete med hemmen. Våra elever ska känna lust och glädje inför sitt lärande och de ska trivas och känna sig trygga i sin skolmiljö för att kunna utvecklas så mycket som möjligt.
Snart påbörjas bygget av Gammelstads nya f-9 skola. Det kommer att bli en stor arbetsplats med mycket klokskap och erfarenhet samlat på en plats. Vi har en spännande tid framför oss då vi får vara med och forma en ny, modern skola.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa elever på mellanstadiet i engelska, svenska och SO-ämnena, även annat ämne kan tillkomma. Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning. Du genomför din undervisning och arbetar sedan aktivt med att utvärdera den för att hitta sätt att nå alla elever du möter. I rollen kommer du ha ett nära samarbete med övriga lärare samt elevhälsan. Du kommer att tillhöra ett arbetslag och vara mentor i en klass.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad ämneslärare i SO-ämnena, svenska och engelska och som har arbetslivserfarenhet från att bedriva undervisning i ämnet. Det är meriterande om du har ämnesbehörighet i fler ämnen.
För att lyckas i rollen krävs det att du är självständig och duktig på att planera, genomföra och följa upp din undervisning. I klassrummet är du en god ledare med fokus på måluppfyllelse och förmåga att skapa ordning och arbetsro. Viktigt är också att du har god samarbetsförmåga och att du är duktig på att skapa och bibehålla goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektOR
Frida Holmlund 070-3017158 Jobbnummer
9751257