Lärare i engelska, SO, svenska och SVA åk 4-5 - Liljeforsskolan
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-07-27
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du vara med och göra skillnad för skolans alla elever? Drivs du av ett stort engagemang och en vilja att tillsammans med andra ta dig an nya utmaningar? Är du en skicklig pedagog och en flexibel och lösningsorienterad teamspelare? Då är Liljeforsskolan en arbetsplats för dig!
Liljeforsskolan är en F-5 skola som ligger mitt i bostadsområdet i Gränby. Liljeforsskolan är en F-5 skola som ligger mitt i bostadsområdet i Gränby. Skolgården är stor och utrustad med många olika lekredskap. Skolan är även omgiven av vackra parker och detta sammantaget uppmuntrar till kreativ utevistelse.
På skolan går det cirka 320 elever och där arbetar cirka 50 personal. Skolan är en av Uppsala kommuns skolor som är utvalda för särskilda stödinsatser och tack vare olika bidrag som skolan får så kan man ha en något högre personalbemanning och något mindre klasstorlekar än vad många andra skolor har.
För att passa att arbeta på vår skola behöver du vara en skicklig pedagog och bra på att samarbeta. I arbetet på vår skola kommer du lära tillsammans med dina kollegor och ni kommer att bidra till att utveckla verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska utvecklas och må bra!
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i denna tjänst undervisar du i engelska, SO, svenska och svenska som andraspråk (SVA). Du får möjligheten att, tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor, göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, ditt kunnande och ditt engagemang. Tillsammans verkar ni för att alla elever ska nå sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument. I tjänsten ingår att vara mentor för ett antal elever i årskursen där du arbetar.Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation med behörighet att undervisa i engelska, SO, svenska och SVA i årskurs 4-6. För att lyckas i arbetet behöver du ha god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Vi ser gärna att du har behörighet att undervisa i matematik och erfarenhet av arbete på mellanstadiet. Har du erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt och it-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete ses det som meriterande.
Du är en trygg och stabil lärare med god självinsikt och förmåga att skapa professionella relationer till både elever och kollegor. Du anpassar ditt förhållningssätt efter situation och elevgrupp.
Du har lätt för att anpassa din undervisning när förutsättningar förändras och ser möjligheter i nya arbetssätt och utmaningar. Du samarbetar väl med andra, är lyhörd i mötet med elever och kollegor och bidrar till ett öppet och lösningsfokuserat arbetsklimat.
Med din pedagogiska insikt har du en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och du anpassar ditt sätt att undervisa och kommunicera för att möta olika behov och förutsättningar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Karin Mann, rektor, 018-727 09 77.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03697". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Karin Mann 018-727 09 77 Jobbnummer
10012089