Lärare i engelska på Leteboskolan åk 4-9
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2026-06-25
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Leteboskolan ligger på landsbygden utanför Horred i Marks kommun. Den ligger vackert vid skog och sjö, och vi försöker uppmuntra personal och elever att dra nytta av naturen i området.
Leteboskolan kännetecknas av goda relationer, både bland personal och elever. Vi är duktiga på att möta elever med olika typer av behov och utmaningar. Det finns en kontinuitet i såväl personal som ledarskapet på skolan. Det borgar för en långsiktighet inom olika förbättringsområden.
Såväl personal som vårdnadshavare väljer skolan på grund av dess storlek och det klimat som finns här. Personalen samlas varje morgon och startar gemensamt dagen med en stund tillsammans. Vi har en kort andakt, och får sedan chansen att tala med varandra om det där sista som behöver fixas innan eleverna kommer.
Vi söker en legitimerad lärare för arbete med undervisning i engelska, för klass 4-9.
Tjänsten motsvarar ca 65 %, det ingår mentorskap för klass. Eventuellt går tjänsten att kombineras med annan undervisning.
Tillsvidareanställning, tillträde: 2026-08-11 Enligt överenskommelse.
Som pedagog arbetar du tillsammans i ett arbetslag nära dina kollegor i skolan, elevhälsan och resurspedagoger.
Vi tror att du har en förmåga att arbeta självständigt men också i samarbete med kollegor ser vi som självklart för att utveckla hög kvalitet i elevernas utbildning. Som pedagog har du också en god förmåga att skapa och bibehålla relationer med främst elever och kollegor men också deras vårdnadshavare.
Du är förtrogen med läroplanen och andra styrdokument och har förmåga att omsätta teori till praktik. Du har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlighet och det vi söker är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. Du har en öppenhet inför mötet med elever och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Du är anpassningsbar och har lätt för att samarbeta. Du är duktig på att kommunicera med såväl elever som vuxna och är van att anpassa din kommunikation. Du har en god elevsyn och förmåga att bygga förtroendefulla relationer.
På Leteboskolan arbetar vi för en utbildning som ska kännetecknas av:
Kunskap
Ansvar
Trygghet
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som lärare.
Erfarenhet av dokumentation.
Är du den medarbetare vi söker?
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
Skicka din ansökan till: ansokan@leteboskolan.se
Du skickar ett personligt brev och ett CV.
Tillträde 11 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: ansokan@leteboskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i engelska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Letebo Utbildning AB
(org.nr 556917-5663), http://www.leteboskolan.se
Letebovägen 4 Letebogården (visa karta
)
519 90 HORRED Kontakt
Ombud Sveriges Lärare
Monika Holm monika.holm@leteboskolan.se Jobbnummer
9979794