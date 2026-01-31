Lärare i engelska och tyska till Trollbodaskolan 6-9
Stockholms kommun / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-01-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Trollbodaskolan är en F-9 skola med ca 620 elever, belägen i natursköna Hässelby villastad i nordvästra Stockholm.
Skolan är byggd år 2000 och har ljusa och fräscha lokaler som bygger på att varje arbetslag har sina egna lokaler med klassrum, arbetsrum och i förekommande fall fritidshem.
Vi erbjuder
Vi söker en lärare i engelska och tyska i åk 6-9.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har behörighet i engelska och tyska.
Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt, är flexibel, har ett tydligt ledarskap i klassrummet och visar stort engagemang samt höga förväntningar i ditt arbete.
Du skall vidare vara en pedagogiskt sammanhållande kraft i klassrummet som via inkludering och individualisering når goda studieresultat. För dig är arbetet kring bedömning för lärande centralt, du strävar efter att alla elever ska nå längre än de trodde var möjligt och du är väl förtrogen med läroplanen samt övriga styrdokument.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/472". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Trollbodaskolan Kontakt
Martin Uusijärvi martin.uusijarvi@edu.stockholm.se 076-1291504 Jobbnummer
9715535