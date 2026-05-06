Lärare i engelska och tyska åk 7-9 Alirskolan
Barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs kommun ansvarar för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola. I dagsläget ansvarar vi för totalt 16 kommunala förskolor och 9 grundskolor.
Våra värdeord är: Modiga, Medskapande, Förtroende och Professionell. För oss är det därför av vikt att du som medarbetare har en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa för att säkerställa ett jämställt samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Välkommen till oss - och välkommen med din ansökan!
Vill du göra skillnad - på riktigt?
På Alirskolan tror vi på kraften i att göra saker tillsammans. Det gäller både elever och vuxna. Här möts du av en skola där relationer, trygghet och gemensamt ansvar är lika viktiga som kunskapsmålen.
Alirskolan är en grundskola och anpassad grundskola med cirka 300 elever läsåret 2026-2027. Vi är en ung skola med engagerade medarbetare som vill bygga en verksamhet där alla elever får möjlighet att lyckas - utifrån sina förutsättningar.
Hos oss står du aldrig ensam. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam bestående av kurator, psykolog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och två speciallärare. Tillsammans arbetar vi förebyggande, nära undervisningen och med elevens hela skoldag i fokus.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt lag och bidra med din kompetens, ditt engagemang och din värme.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde 12 augusti 2026.
Intervjuer sker löpande under annonseringsperioden.
Ditt uppdrag hos oss
Som lärare på Alirskolan undervisar du i engelska och tyska i årskurs 7-9. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen med elevens lärande och utveckling i centrum.
Du ingår i ett arbetslag där samarbete, dialog och gemensamt ansvar är självklara delar av vardagen. Tillsammans med kollegor, elevhälsa och skolledning deltar du i skolans förbättringsarbete och bidrar till en undervisning som är tydlig, inkluderande och meningsfull för eleverna.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i engelska och tyska för årskurs 7-9.
För oss är det viktigt att du:
tycker om att möta elever och bygga tillitsfulla relationer
har förmåga att anpassa undervisningen efter olika behov
trivs med att samarbeta och dela erfarenheter med kollegor
vill vara med och utveckla skolan, inte bara ditt eget klassrum
Har du erfarenhet av inkluderande undervisning eller arbete med elever i behov av extra stöd ser vi det som meriterande - men det viktigaste är din vilja att göra skillnad tillsammans med andra.
Låter det här som en plats för dig?
Då ser vi fram emot din ansökan!
Hos oss får du vara med och skapa en skola där både elever och vuxna växer - tillsammans.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar du med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 26 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs kommun
(org.nr 212000-2361), http://www.bollnas.se
Läroverksgatan 39 (visa karta
)
821 80 BOLLNÄS Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Lilian Varnander lilian.varnander@bollnas.se 0278-25578 Jobbnummer
9893727