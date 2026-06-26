Lärare i engelska och spanska till Kunskapsskolan Norrköping
Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag / Grundskollärarjobb / Norrköping Visa alla grundskollärarjobb i Norrköping
2026-06-26
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Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sex gymnasier med 1 350 medarbetare och 14 400 elever. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
Kunskapsskolan Norrköping söker en legitimerad lärare i engelska och spanska för årskurs 6-9
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt – en personligt utformad utbildning – som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan i Norrköping är en grundskola åk 6-9. Skolan ligger på Knäppingborgsgatan i centrala Norrköping nära restauranger, affärer och härliga Strömsparken. Skolan har ca 480 elever, jämnt fördelade mellan de fyra årskurserna. Vi erbjuder dig en arbetsplats med höga ambitioner och en gemenskap där vi alla brinner för att våra elever ska lyckas med sina studier. Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och är övertygade om att vi når längre tillsammans.
För att varje elev ska nå så långt som möjligt behövs yrkesskickliga lärare med ett stort engagemang för eleven. På Kunskapsskolan sätter vi alltid individen i centrum och söker därför dig som alltid arbetar aktivt för att dina elever ska lyckas. Förutom att vara ämneslärare är du också personlig handledare åt ett tjugotal elever och du har varje vecka har handledningssamtal med var och en av dina elever, både individuellt och i grupp. Du hjälper dem att planera och sätta mål för sina studier och följer upp målen tillsammans med både eleverna och deras vårdnadshavare.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbets- och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
För att underlätta för dig i ditt arbete och möjliggöra för dig att fokusera din tid på eleverna har vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel.
Kvalifikationer
Vi söker legitimerad lärare i engelska och spanska för åk 6-9. Du ska vara väl förtrogen med LGR-22 och formativ bedömning.
Meriterande kvalifikationer (Ändra baserat på tjänst)
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och handledning eller mentorskap. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare och är lösningsfokuserad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Tjänstens utformningTjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid.
Rekryteringsprocessen Ansökan sker via länken nedan senast den 26 juli. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Linda Teske, 0733-137127 eller linda.teske@kunskapsskolan.se
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag
(org.nr 556566-1815)
602 26 NORRKÖPING Arbetsplats
Kunskapsskolan Kontakt
Rekryterare
Linda Teske linda.teske@kunskapsskolan.se Jobbnummer
9981914