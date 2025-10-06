Lärare i engelska och SO till BAS-grupp, IM på Teknikum
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Växjö Visa alla gymnasielärarjobb i Växjö
2025-10-06
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Välkommen till utbildningsförvaltningen!
Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever - Du är viktig!
Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas positivt och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar.
Teknikum, med cirka 800 elever och 100 anställda, förenar en rik utbildningstradition med en modern syn på kunskaper och utbildning. Skolan kännetecknas av hög kvalitet, god pedagogisk kompetens, kultur och ett stort internationellt kontaktnät. Teknikum har totalt fem nationella gymnasieprogram, både yrkesprogram och studieförberedande samt introduktionsprogram. Skolan är en lärande organisation där tydlighet, flexibilitet och delaktighet råder.
Arbetsuppgifterna består av undervisning i BAS- grupp på IM med arbetslagstillhörighet i Introduktionsprogrammen. BAS-grupperna är för de elever som har behov av en anpassad studiemiljö och anpassad undervisning. Varje elev har ett individuellt upplägg men tillhör en liten grupp som följer gemensamma tider. Elevernas kunskapsnivå och behov varierar och din förmåga att möta dem är avgörande.
BAS- grupperna består av 12-18 elever i varje grupp med specifika scheman för varje elev. Vi jobbar två till tre pedagoger i varje grupp och samverkar mellan grupperna. Du kommer ha större ansvar för en specifik grupp med mentorskap etc.
Du arbetar i ett arbetslag med tillhörande systematiskt kvalitetsarbete där uppföljning och utvärderingar sker kontinuerligt mot elevernas examensmål. Du ingår även i skolans ämneslag.
Du förväntas;
• ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande.
• vara flexibel och engagerad i varje enskild elev lärande
• ha god förmåga att kunna samverka med vårdnadshavare och samt stödfunktioner runt eleven ex. habilitering, BUP, socialtjänst osv.
• genomföra, utveckla och leda utbildning med hög kvalitet och engagemang.
• vara öppen för nya idéer och förändringar och ansvara för att verksamheten utvecklas.
• vara aktiv i arbetslagets arbete och samverka med andra parter internt och externt.Kvalifikationer
Vi söker en behörig lärare med lärarlegitimation mot grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan i engelska och gärna i kombination med ett eller flera SO ämnen.
Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. I arbetslaget förväntas du bidra programmets utveckling. I relation till eleverna värderar vi särskilt din förmåga att intressera, entusiasmera, engagera och förhålla dig till individen. Vi söker dig med ett genuint intresse för att arbeta med elever på introduktionsprogram.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och då särskilt av att ha arbetat i särskild undervisningsgrupp eller med elever med stora behov av tydlighet, stöd och struktur.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 320/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Magdalena Grügiel 0470-435 72 Jobbnummer
9543259