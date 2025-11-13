Lärare i engelska och SO åk 5 till Boo Gårds skola, Nacka kommun
2025-11-13
Vill du arbeta på en välfungerande, trygg och trivsam skola med stark vi-känsla, engagerade kollegor samt nöjda elever och vårdnadshavare? Sök då rollen som lärare i engelska och SO i årskurs 5 på Boo Gårds skola! Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80 procent.
Ditt uppdrag
I rollen som lärare undervisar du elever i årskurs 5 i engelska och SO. Du är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i dina ämnen utifrån läroplanen. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår mentorskap för elever i årskurs 5. Du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Rollen innebär ett nära kollegialt samarbete i både team mellanstadiet och årskursarbetslag. På skolan arbetar flera lärare i engelska och SO. Ni samarbetar gällande elever, planering, bedömning, pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- lärarlegitimation med ämnesbehörighet för årskurs 4-6 i engelska och SO
- erfarenhet av att arbeta som lärare på mellanstadiet
- god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av att undervisa i engelska och SO inom årskurs 4-6
- ämnesbehörighet i andra ämnen än engelska och SO
- erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
- erfarenhet av mentorskap.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du förstår vikten av teamarbete samt bidrar till ett lösningsorienterat, prestigelöst och öppet samarbete. Din relationsskapande förmåga skapar trygghet, förtroende och en bra grund för lustfyllt lärande. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett tydligt och effektivt sätt samt anpassar och genomför undervisning utifrån varje elevs behov och förutsättningar. I klassrummet är du en tydlig, trygg och lyhörd ledare som motiverar, engagerar och utvecklar dina elever. Du arbetar mål- och resultatinriktat men har även förmågan att anpassa både mål som planering utifrån elevernas bästa och verksamhetens behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Boo Gårds skola är en välfungerande, trivsam och relativt nybyggd F-9 skola med cirka 830 elever. Skolan har en vacker närmiljö nära skog och hav. Vi har underbara elever samt engagerade och kompetenta pedagoger. Våra elever får de bästa förutsättningar för att nå höga studieresultat och personlig utveckling. Skolan har ett tätt samarbete med vårdnadshavare samt ett omfattande trygghetsarbete i syfte att skapa en trygg miljö. Vi är en skola med starka traditioner, vilket skapar en tydlig vi-känsla. Vi har nöjda medarbetare, elever och vårdnadshavare. Vi erbjuder dig ett arbete fullt av utvecklingsmöjligheter på en mycket trivsam skola med skickliga pedagoger som arbetar målmedvetet med kollegialt lärande och pedagogisk utveckling. Vår vision "Jag utmanas och lär för framtiden" genomsyrar hela verksamheten. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/boo-gard/
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan senast 2025-11-27!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
