Lärare i engelska och matematik åk 4-6 till Boo Gårds skola, Nacka kommun
2026-03-26
Vill du arbeta på en välfungerande, trygg och trivsam skola med stark vi-känsla samt nöjda elever och vårdnadshavare? Vill du fortsätta utvecklas i din profession tillsammans med engagerade, kompetenta och målmedvetna kollegor? Sök då rollen som lärare i engelska och matematik på Boo Gårds skola!
Ditt uppdrag
I rollen som lärare i engelska och matematik undervisar du elever i årskurs 4-6.
Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i dina ämnen utifrån läroplanen. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår mentorskap för elever på mellanstadiet. Du ansvarar för att skapa förtroendefulla relationer, samt inspirerar och motiverar eleverna att utvecklas genom varierade lärmetoder och pedagogiska verktyg.
Rollen innebär ett nära kollegialt samarbete i både team mellanstadiet och årskursarbetslag. På skolan arbetar flera lärare i engelska och matematik. Ni samarbetar gällande elever, planering, bedömning, betygsättning, pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- lärarlegitimation med ämnesbehörighet för årskurs 4-6 i engelska och matematik
- erfarenhet av att arbeta som lärare i engelska och/eller matematik
- erfarenhet av mentorskap
- erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
- god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av att undervisa elever i engelska och matematik inom årskurs 4-6.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du vara en trygg, stabil och professionell person med god självinsikt. Du har både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du förstår vikten av att snabbt bygga förtroendefulla relationer med elever för att skapa trygghet, tillit och en bra grund för lustfyllt lärande. På ett självgående sätt har du förmågan att effektivt styra, strukturera och ta ansvar för din tid och dina arbetsuppgifter. I klassrummet har du ett tydligt, strukturerat och lyhört lärarledarskap, där du med trygghet och värme leder, motiverar och utvecklar dina elever. Du har ett mycket gott omdöme i uttalanden, agerande och beslut. Du bemöter elever och vårdnadshavare professionellt, med en tydlig och genomtänkt kommunikation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Boo Gårds skola är en välfungerande, trivsam och relativt nybyggd F-9 skola med cirka 830 elever. Skolan har en vacker närmiljö nära skog och hav. Vi har underbara elever samt engagerade och kompetenta pedagoger. Våra elever får de bästa förutsättningar för att nå höga studieresultat och personlig utveckling. Skolan har ett nära samarbete med vårdnadshavare samt ett omfattande trygghetsarbete i syfte att skapa en trygg miljö. Vi är en skola med starka traditioner, vilket bidrar till en tydlig vi-känsla. Vi har nöjda medarbetare, elever och vårdnadshavare. Vår vision "Jag utmanas och lär för framtiden" genomsyrar hela verksamheten. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/boo-gard/
Som lärare hos oss får du stor frihet att påverka och utveckla undervisningen, och alla nyanställda lärare får en mentor. Vi erbjuder dig ett arbete fullt av utvecklingsmöjligheter på en mycket trivsam skola med skickliga pedagoger som arbetar målmedvetet med kollegialt lärande och pedagogisk utveckling.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2025-04-13!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
Inför rekryteringsarbetet har Nacka kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/105".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0167)
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Boo Gårds skola
Joakim de Klonia (biträdande rektor) joakim.deklonia@nacka.se, 070-4318613
9822092