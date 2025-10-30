Lärare i engelska och idrott, Gymnasium Skövde Västerhöjd
2025-10-30
I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda - Vi tar ansvar för helheten - Vi gör varandra bättre - Vi vågar
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!
Gymnasium Skövde är samlingsnamnet för kommunens två gymnasieskolor Kavelbro och Västerhöjd. Tillsammans erbjuder skolorna 16 nationella gymnasieprogram, introduktionsprogram med olika inriktningar samt anpassad gymnasieskola med fyra nationella program och individuellt program. Vi erbjuder också nationella idrottsutbildningar inom handboll och fotboll. Skolorna har ett brett internationellt kontaktnät och utbyte med andra länder. Vi ingår även i Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Gymnasium Skövde har idag cirka 2 300 elever och 300 anställda. Läs mer: www.gymnasiumskovde.sePubliceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Vill du ha ett spännande, utvecklande och utmanande arbete som också ger dig stor frihet?
Då är du välkommen med din ansökan till oss!
Vi söker en behörig lärare i Engelska och Idrott och Hälsa.
Som lärare hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom aktuella ämnen samtidigt som du får dela med dig av din kunskap till våra elever. Du är en stor och viktig del av elevernas utveckling, men är också en viktig del av gymnasium Skövdes fortsatta utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig med starkt engagemang för ungdomar och som tycker om att arbeta med elevernas lärande. Du är behörig lärare inom gymnasiet och har gärna erfarenhet av liknande arbete.
Du är öppen för nya arbetssätt och har en positiv människosyn. Du är också ansvarstagande och resultatmedveten och antar gärna nya utmaningar. Vår verksamhet bygger på kontinuerlig samverkan och utveckling, vilket innebär att det är viktigt att du även har en god samarbetsförmåga i förhållande till elever, lärare, vårdnadshavare och andra samarbetspartners både inom och utom den egna organisationen.
Eleverna står i centrum och det är viktigt att du som person passar in i verksamheten, vilket gör att vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Välkommen att besöka livetiskaraborg.se.
