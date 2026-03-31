Lärare i Engelska och franska åk 7-9 på Töjnaskolan
Sollentuna Kommun / Grundskollärarjobb / Sollentuna Visa alla grundskollärarjobb i Sollentuna
2026-03-31
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Töjnaskolanär en skola med ca 800 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi har läsåret 25/26 tre parallella klasser i varje årskurs, från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är belägen i centrala Sollentuna med goda kommunikationer och anpassade och fina lokaler då skolan öppnade 2020-2021. Verksamheten bygger på en värdegrund där visionen är Töjnaskolan KAN, Kunskap, Ansvar och Nyfikenhet. Vår personal arbetar i team och där ett kollegialt lärande är en naturlig del för vår personal för att kunna ge våra elever bästa möjliga undervisning. Alla ska känna sig trygga och alla ska samverka för att skapa de bästa förutsättningarna till utveckling för varje elev. Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Som lärare i engelska och franska för årskurs 7-9 på Töjnaskolan får du en central roll i våra elevers utveckling. Du kommer att ansvara för att planera och genomföra undervisningen i dessa ämnen på ett inspirerande och engagerande sätt som motiverar eleverna att utforska ämnena. Ditt arbete innefattar:
Att skapa och underhålla en positiv och stimulerande lärmiljö där varje elev kan känna sig trygg och respekterad.
Att använda en strukturerad och tydlig pedagogik för att nå uppsatta mål och säkerställa goda resultat.
Att samarbeta med kollegor för att utveckla undervisning och metoder och strategier som gynnar elevernas lärande.
Att bygga goda relationer med elever vilka främjar deras utveckling och intresse för ämnena.
Att göra engelska och franska roligt och relevant i elevernas vardag.
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten och har en helhetssyn på lärande. Ditt ledarskap och din förmåga att skapa meningsfulla lärandesituationer kommer att göra stor skillnad för våra elever. Bli en del av vårt team och bidra till att forma nästa generation av engelska och franskaälskare!Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation.
Du är närvarande, engagerad och van att ta ansvar för elevernas lärande. Det är även viktigt att du är självgående och kan leda, motivera och skapa engagemang hos eleverna som bidrar till deras utveckling. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar bra tillsammans med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är skicklig i bedömning och arbetar med kontinuerlig feedback till eleverna.
Vana att arbeta med IKT, Infomentor och Google Classroom är meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss kommer du att erbjudas ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade elever och pedagoger.
Alla elever har egen iPad och du kommer att arbeta i en nybyggd skola med moderna, fina och välutrustade lokaler.
Sollentuna kommun har många förmåner att erbjuda.
Intervjuer kommer ske löpande.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA
Sollentuna Kontakt
Kristina Söderlund 073-9152388
9831466