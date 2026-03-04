Lärare i engelska och franska åk 6-9 - vikariat höstterminen 2026
2026-03-04
Tjänsten är ett föräldravikariat höstterminen 2026 med eventuell förlängning under vårterminen 2027.
Vi söker en legitimerad lärare i engelska och franska till vår F-9 skola under höstterminen.Kanske är du den vi söker? Vill du vara en av våra kompetenta och trygga pedagoger och bidra till att utveckla skolan vidare till den bästa för våra elever? Då är detta en tjänst för dig.
Tegelhagens skola ligger i ett naturskönt område i södra Sollentuna. På skolan går det sammanlagt cirka 640 elever i årskurs F-9. Vår vision är trygghet, gemenskap och lärande. Våra elever är studiemotiverade och vi arbetar med våra värdegrundsfrågor varje vecka för att bibehålla det trygga klimatet som råder på skolan. Skolan har ett utvecklat arbete med digital teknik och utomhuspedagogik. Vi har höga förväntningar på våra elever som på olika sätt utmanas i sin kunskapsutveckling.
På skolan finns ett elevhälsoteam som inkluderar tre speciallärare/specialpedagoger, skolsköterska, skolpsykolog, kurator, syv, biträdande rektorer, rektor samt ett samarbete med Sollentuna kommuns skol- och familjeteam. Skolan är Olweuscertifierad, vilket innebär ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande antimobbningsarbete.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Som elev på Tegelhagens skola så ska man trivas, vara trygg och utmanas i sitt lärande. Tillsammans med kollegor utvecklar du verksamheten till den allra bästa för våra elever. Vi strävar efter ett arbetssätt som är strukturerat, planerat och väl förankrat i styrdokumenten. Du samarbetar med våra andra språklärare och ansvarar för din undervisning samt är mentor i en årskurs.
Kan du väcka elevers nyfikenhet för aktiviteter, skapa positiva relationer till eleverna och vårdnadshavare och samarbeta med kollegor i utvecklingssyfte då är detta en tjänst för dig!Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare i engelska och franska till åk 6-9.
Du har förmåga att uppmuntra och inspirera våra elever att våga prova nya aktiviteter och är tydlig och strukturerad i ditt ledarskap. Du tycker om att samarbeta och har en helhetssyn för verksamheten. Vi söker dig som vill vara med och driva vårt arbete framåt. Du har en förståelse för hur man kan arbeta med digitala verktyg och utomhuspedagogik för att låta eleverna möta innehåll på olika sätt.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/78". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Ditte O'Connor 073-9152066 Jobbnummer
9777747