Lärare i engelska och annat ämne till Hvitfeldtska gymnasiet
Göteborgs kommun / Gymnasielärarjobb / Göteborg Visa alla gymnasielärarjobb i Göteborg
2025-10-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
På Hvitfeldtska gymnasiet formas framtiden sedan 1647! Vill du vara med? Hvitfeldtska gymnasiet har ca 2050 elever och 220 personal. Vår skola ligger centralt beläget i Göteborg, och här erbjuds en inspirerande miljö med gamla anor. Vi är väldigt stolta över att erbjuda utbildningar som är kunskapsinriktade och med internationell anknytning. Skolans elevkår är Göteborgs största och mest aktiva, och vårt bibliotek med personal har vunnit flera utmärkelser. Vi har en lång tradition med olika sammankomster under året där personalen samlas. Besök gärna vår hemsida www.hvitfeldtska.se
för mer information om oss.
Hvitfeldtska gymnasiet söker en lärare i engelska och annat ämne för tidsbegränsat uppdrag på heltid under vårterminen 2026. Det andra ämnet beror på sökandes urval och slutgiltig tjänstefördelning. Undervisningen kommer att ske på nationella program.
Du stödjer, motiverar och stimulerar eleverna för att de ska nå sina kunskapsmål utifrån sina individuella förutsättningar. Du arbetar tillsammans med lärarkollegor i både arbetslag och ämnesgrupper, och tillsammans med övrig personal för att våra elever och personal ska ha ett gott lärande- och arbetsklimat. Du är aktivt deltagande i skolans utvecklingsarbete. Kvalifikationer
Lärarexamen och lärarlegitimation är ett krav, liksom behörighet för att undervisa i engelska på gymnasienivå. Andraämnet kräver också behörighet på gymnasienivå. Vilket detta är, uppger du i din ansökan.
Vi vill att du har god undervisningserfarenhet, samt att du kan tillämpa formativ bedömning. Vi vill också att du är kreativ i att utnyttja digitala hjälpmedel som en naturlig del av undervisningen. Vi förutsätter också att du är van vid att använda datorn för administrativt stöd i arbetet.
Du är självständig och strukturerad, samt är bra på att planera, prioritera och följa upp ditt arbete. Din kommunikativa förmåga är god, och glädjen över att undervisa märks! Eftersom det kollegiala lärandet är viktigt hos oss, ser vi gärna att du är en lagspelare som värdesätter samarbete.
Är det dig vi söker? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282305". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Lasse Keybets lasse.keybets@educ.goteborg.se 0703-863 658 Jobbnummer
9547720