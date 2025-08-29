lärare i engelska i kombination med annat ämne
Åmåls kommun / Gymnasielärarjobb / Åmål Visa alla gymnasielärarjobb i Åmål
2025-08-29
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åmåls kommun i Åmål
Vad erbjuder vi
Karlbergsgymnasiet är en växande skola som nu söker lärare i engelska i kombination med annat ämne. Skolan har en bred blandning av yrkesprogram och högskoleförberedande program vilket skapar goda förutsättningar för möten mellan människor med olika kompetenser och intressen.
Som medarbetare hos oss är du vår viktigaste tillgång. Personalförmåner som du erbjuds är bra friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg, tjänstepension, försäkringar samt cykelförmån. Du har även möjligheter till vidareutbildning inom ditt kompetensområde för att du ska kunna utvecklas hos oss. Läs mer om förmåner som medarbetare hos Åmåls kommun här: Vårt erbjudande!
Ditt uppdrag
Vi ser samarbete och relationsskapande som de viktigaste framgångsfaktorerna i arbetet som lärare. Som anställd på Karlbergsgymnasiet kommer du tillhöra ett programarbetslag som gemensamt tar ansvar för elevernas hela skolsituation.
Vem är du
Vi söker dig som tycker om att arbeta tillsammans i arbetslag för att sätta elevens lärande och sociala utveckling i fokus. Förutom att aktivt bidra till arbetslagets utveckling ser vi att du värdesätter ett nära samarbete med elevhälsa, skolledning och övrig personal. Som lärare hos oss är du med och skapar en skola där alla elever ska ha möjlighet att uppnå målen och där lärandet upplevs som meningsfullt, stimulerande, roligt och tryggt. Du finner mötet med elever som den primära drivkraften i ditt arbete som lärare.
Alla lärare på Karlbergsgymnasiet förväntas vara intresserade av ett mentorsuppdrag och av att bedriva ett aktivt värdegrundsarbete i vardagen.
Formella kompetenskrav
• Lärarutbildning med behörighet för att undervisa i engelska i kombination med annat ämne för gymnasieskolan.
• Digital identifikation med Bank ID
• B-körkort
Meriterande
• Bred erfarenhet av arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.
• Erfarenhet av arbete på gymnasiet.
• Vid eventuell anställning lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningen
Tillsvidareanställning på 100% med tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Tjänsten är för närvarande placerad vid Karlbergsgymnasiet, inom kultur- och utbildningsförvaltningen. Närmaste chef är rektor för någon av skolenheterna vid Karlbergsgymnasiet.Publiceringsdatum2025-08-29Så ansöker du
Vi vet att en inkluderande arbetsplats är en hållbar arbetsplats. Olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper gör oss sammantaget helt enkelt bättre. Urval och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via ansökningsknappen.
Om du har frågor om tjänsten kan det vara så att skolans rektorer är svåra att nå på telefon, så maila gärna dina frågor och kontaktuppgifter så ringer vi upp.
Varmt välkommen med din ansökan!
(Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande). Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åmåls kommun
(org.nr 212000-1587) Arbetsplats
Åmåls Kommun Kontakt
Rektor Gymnasium
Joakim Axelsson Joakim.Axelsson@amal.se 0532-17363 Jobbnummer
9482997