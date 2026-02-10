Lärare i engelska 60%, Råsunda centralskola 7-9 vikariat, Solna stad
2026-02-10
På Råsunda centralskola blir du en viktig del i varje elevs utveckling.
Vi söker nu en lärare i engelska för ett vikariat under vårterminen 2026. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-10Om företaget
Råsunda Centralskola är en skola för årskurs 7-9 med lokaler på Parkvägen. Skolan har 4-5 paralleller och leds av två biträdande rektorer som tillsammans med rektor, arbetslagsledare och förstelärare strävar efter att ge goda förutsättningar för samarbeten och kollegialt lärande. Lärarna är organiserade i årskursvisa arbetslag. Inom ämnet och årskursen finns schemalagd tid för samarbete mellan lärare som delar ett ansvar för undervisningen i ämnet och årskursen.
Visionen för skolan är att varje person ska komma till sin rätt. I vår gemensamma värdegrund kring eleverna tänker vi att eleven vill om hen kan, att lika inte alltid är rättvist men framförallt att varje elev är rätt elev. Skolan har ett väl utvecklat elevhälsoarbete och en välfungerande och prioriterad organisation för särskilt stöd. Vi gör oss måna om att se varje elev som en individ och samarbetar kring eleverna i årskursvisa arbetslag.
Vårt erbjudande
- Individuell lönesättning.
- Ett meningsfullt arbete där du bidrar till elevers lärande.
- Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
- Friskvårdsbidrag samt andra rabatter och erbjudanden.
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare
Vad innebär tjänsten
Du har, tillsammans med övriga lärare, ansvar för den pedagogiska verksamheten. Du kommer att undervisa i engelska under VT-26. En viktig del av arbetet är att utveckla det sociala klimatet så att alla elever mår bra och trivs i gruppen och att ge eleverna en grundläggande kunskap i engelska.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- erfarenhet av pedagogiskt arbete
- erfarenhet av pedagogisk dokumentation
- goda kunskaper i engelska
- förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du
- är legitimerad lärare i engelska
- har behörighet att undervisa i engelska för åk 7-9
- har erfarenhet av arbete som lärare i engelska.
Vi söker dig som är engagerad, initiativtagande och intresserad av skolans utveckling. Du arbetar också aktivt med att på ett strukturerat sätt utveckla det pedagogiska arbetet i klassen. Som lärare hos oss är du relationsskapande och har en vilja att följa elevernas lärande och brinner för att arbeta med kreativa uttrycksformer. Vidare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och är lugn, stabil och tydlig i din kommunikation.
Mer information om ansökan
Tjänsten är ett vikariat under vårterminen 2026 med tillträde omgående. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till biträdande rektor Hanna Adolfi på hanna.adolfi@solna.se
Urvalsarbetet kan komma att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/71". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Råsunda centralskola Kontakt
Hanna Adolfi 08-7461707 Jobbnummer
9732958