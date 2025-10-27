Lärare i Ekonomiska ämnen Ållebergsgymnasiet
Elevens framtid - vårt uppdrag! Nu finns en ledig tjänst på en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Tillsammans bygger vi framtiden genom våra fantastiska ungdomar. Nu behöver vi en gymnasielärare i ekonomiska ämnen till Ekonomiprogrammet. Missa inte chansen att bli en stolt Ållebergare!
Vad kan vi erbjuda dig?
Inför januaristarten behöver vi påfyllning av lärare i vårt arbetslag på Ekonomiprogrammet . Du blir en del av engagerade ämnes- och programarbetslag där samarbete och kollegialt lärande är en självklar del i vardagen.
Vi arbetar tillsammans för att Ållebergsgymnasiet ska vara en plats att längta till - för både elever och personal. Här blir du ett viktigt bidrag i den gemensamma arbetsmiljön!
Vad söker vi hos dig?
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare med gymnasiebehörighet inom aktuella ämnesområden. Du har erfarenhet av undervisning och arbetar med elevens lärande i fokus. Du tycker om att samarbeta och vill utvecklas tillsammans med elever och kollegor. Du tar ansvar för ditt uppdrag och vill vara en aktiv del i vårt gemensamma arbete med att forma trygga och kompetenta ungdomar.
Du som saknar lärarlegitimation men har kompetens genom annan utbildning/erfarenhet kan även komma i fråga för tjänsten.
Dina arbetsuppgifter
Undervisning inom ekonomiska ämnen på Ekonomiprogrammet. Undervisningen gäller kurser inom Företagsekonomi, Entreprenörskap, Privatjuridik m fl. Övriga läraruppgifter och mentorskap ingår i tjänsten.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
