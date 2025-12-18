Lärare i ekonomi till Amerikanska Gymnasiet
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Gymnasielärarjobb / Göteborg Visa alla gymnasielärarjobb i Göteborg
2025-12-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Bollebygd
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-18Om företaget
Clockwork skolrekrytering rekryterar och bemannar all skolpersonal över hela Sverige.
Med stora upparbetade nätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner.
Vi är inte ytterligare ett bemanningsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola! Vi har själva bakgrund som lärare, så när ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet.
Läs mer hur vi avlastar huvudmän i hela landet: https://clockworkpeople.se/vara-tjanster/skolbemanningochrekrytering/Om företaget
Amerikanska Gymnasiet i Göteborg söker nu en erfaren och engagerad lärare i ekonomi som vill arbeta i en studiemiljö med tydlig struktur, höga förväntningar och nära relationer mellan lärare och elever. Tjänsten passar dig som har arbetat några år i yrket och som trivs i en skola där lärarrollen är tydlig, aktiv och central för elevernas utveckling.
Amerikanska Gymnasiet är en fristående gymnasieskola med högskoleförberedande program och en uttalad pedagogisk idé. Skolan kombinerar svensk gymnasietradition med inslag av internationell high school-kultur. Fokus ligger på studiero, ansvarstagande och ett tydligt mentorskap där varje elev ska bli sedd och utmanad att nå sin fulla potential.Arbetsuppgifter
Som lärare i ekonomi ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen inom ämnet med höga krav på tydlighet, struktur och kvalitet. En central del av uppdraget är att bygga förtroendefulla och långsiktiga relationer med eleverna, där du genom närvaro, tydlighet och engagemang skapar motivation, trygghet och studiero i klassrummet. Du arbetar systematiskt med att utveckla elevernas ämneskunskaper, analytiska förmåga och förståelse för ekonomiska samband. En viktig del av uppdraget är att vara mentor och följa elevernas studiesituation över tid, i nära samarbete med kollegor och elevhälsa.
Arbetet sker i ett sammanhang där samarbete är centralt. Du förväntas bidra till skolans gemensamma arbetssätt, delta i pedagogisk utveckling och vara en närvarande vuxen i skolvardagen. Skolan värdesätter lärare som är professionella och relationsskapande, som aktivt arbetar för att lära känna sina elever och bygga tillitsfulla relationer. Du är trygg i ditt ledarskap och ser struktur och tydliga ramar som ett stöd för både elevernas utveckling och undervisningens kvalitet.Profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare i ekonomi och som har erfarenhet av undervisning på gymnasienivå. Du har en uttalad förmåga och vilja att arbeta relationsnära och ser relationen mellan lärare och elev som en förutsättning för lärande och goda studieresultat. Du har ett tydligt pedagogiskt ledarskap och en god förmåga att skapa studiero. Du är bekväm med att samarbeta tätt med kollegor och är öppen för undervisning med inslag av engelska, alternativt har ett intresse av att utveckla detta.
Vi erbjuder en arbetsplats med tydlig riktning och stabil organisation, där engagemang, ansvar och professionalism värderas högt. Du blir en del av ett lärarlag med nära samarbete och gemensamt fokus på kvalitet i undervisningen. Skolan erbjuder moderna lokaler och en arbetsmiljö där läraren har en synlig och betydelsefull roll.Så ansöker du
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan till oss redan idag då urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
Följ oss:www.linkedin.com/company/clockwork-skolbemanningwww.facebook.com/skolbemanning
Få förslag på tjänster som passar dig.www.pedagogjobb.nu Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17752". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Elin Sanfridsson elin.sanfridsson@clwork.se Jobbnummer
9652524