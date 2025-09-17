Lärare i ekonomi och juridik till Rekarnegymnasiet
2025-09-17
Är du behörig att undervisa i ekonomi och juridik? Vill du vara en del av vårt arbetslag och tycker som vi, att det är viktigt att främja elevens hälsa och välmående i all undervisning? Om du vill göra skillnad för våra elever, sök då tjänsten till oss!
Rekarnegymnasiet är Eskilstunas största gymnasieskola med cirka 1320 elever. Skolan ligger naturskönt vid Kronskogens naturområde knappt en kilometer utanför Eskilstuna centrum. Vi utbildar inom områdena bygg, el, fordon, barn- och fritid, VVS, ekonomi, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Vi är Eskilstunas idrottsgymnasium där all undervisning genomsyras av ett hälsoperspektiv med idrott och hälsa i fokus. Som elev hos oss får man möjligheten att kombinera idrott och studier, oavsett vilket program man läser på eller vilken idrottslig nivå eleven befinner sig på.
Hos oss är det viktigt med en bra arbetsmiljö. Vi har en personalförening som vi är stolta över, "Rekarne må bra klubb" som anordnar aktiviteter för vår personal.

Arbetsuppgifter
Du undervisar i ekonomi och juridik på ekonomiprogrammet. Ibland undervisar du också på våra yrkesprogram. Du ansvarar för att planera, undervisa och bedöma elevernas kunskaper inför betygsättning. Du har också ett mentorsansvar för eleverna och följer deras utveckling mot skolans mål, socialt och kunskapsmässigt. Självklart samarbetar du också med vårdnadshavare. Du får bidra i det systematiska kvalitetsarbetet och jobbar nära skolans elevhälsa för att skapa en trygg miljö för våra elever.Kvalifikationer
Du har lärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i ekonomi och juridik. Det går också bra om du har en pågående lärarutbildning där du tar din examen inom kort. Du har erfarenhet av undervisning och praktiskt arbete utifrån aktuell läroplan (GY11), via arbete eller VFU. Att använda digitala verktyg som en del av din undervisning är du såklart van vid. Det är bra om du har erfarenhet av att arbeta med UF.
För att trivas hos oss på Rekarnegymnasiet är du en person som tycker om utmaningar och utvecklingsarbete. Du har ett gott bemötande med eleven i fokus. Du är också flexibel och kan anpassa nivån efter elevernas olika behov.
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
I den här rekryteringen kommer vi be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas.

Ersättning
Månadslön
