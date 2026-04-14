Lärare i drama och teater till Kulturskolan
2026-04-14
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du tillsammans med oss göra skillnad för barn och unga i Jönköpings kommun? Drivs du av utmaningar och berikande samarbeten? Vill du vara med och utveckla vår kulturskolas attraktionskraft som arbetsplats och som en plats dit barn och unga söker sig för att skapa, utvecklas och utbildas? Då kan du bli vår nya kollega medan en av våra bildlärare går på föräldraledighet! Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen!
Ditt nya jobb
Vi söker en vikarie för en av våra lärare i drama/teater under föräldraledighet. Du har bred och djup kompetens inom drama/teater samt en hög pedagogisk kompetens där du kan möta både olika åldrar och skiftande gruppstorlekar. I rollen ingår dels att undervisa i Kulturskolans terminskurser i drama och teater vilka företrädesvis ligger på eftermiddags- och kvällstid. Därtill kommer du undervisa inom Kulturskolans grundkurs samt inom vår öppna, uppsökande verksamhet - Kulturfabriken. Inom grundkursen möter kommunens åk 2-elever pedagoger från Kulturskolan under hela läsåret. Inom Kulturfabriken arbetar du och några kollegor i vår uppsökande verksamhet som fokuseras på kommunens socioekonomiskt prioriterade områden. Hit hör också arbete i Sommarkulturskolan. Utöver nämnda delar samverkar man med ämneskollegor och övriga kollegiet i olika projekt och utåtriktade aktiviteter. Här kan vid vissa tillfällen förekomma helgtjänstgöring.
Du ser varje elev och genom din kunskap och pedagogiska förmåga ger du utmaningar som bidrar till att utveckla och förbereda eleven för vad som i framtiden kan bli ett starkt intresse, en hobby eller till och med ett yrke.
Välkommen till oss
Vår kulturskola har ca 55 kreativa medarbetare som med ett stort engagemang arbetar för att ge barn och unga möjlighet att utvecklas genom undervisning, upplevelser och eget skapande inom musik, dans, bild, film och teater. Vi bedriver också uppsökande och öppen verksamhet för att nå ännu fler barn och unga.
Vi undervisar inom den egna kärnverksamheten företrädesvis från tidig eftermiddag till kväll men också med exempelvis så kallad grundkurs och kulturtrappa vilka båda innebär att vi erbjuder hela årskurser inom grundskolan och den anpassade grundskolan olika kulturaktiviteter.
Kulturskolan har egna lokaler både i Jönköping och Huskvarna.
Läs om hur det är att jobba i Jönköpings kommun på jonkoping.se:https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som är en kompetent pedagog med högskoleexamen eller annan utbildning / erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av undervisning i drama och teater för barn och unga. Du har god pedagogisk förmåga och en tydlig vilja att få barn och unga att utvecklas genom kulturutövande. I din roll utgår du från elevens intresse och inspirerar och anpassar undervisningen till varje unikt sammanhang. Du är kreativ, ansvarsfull, flexibel och välorganiserad, du arbetar självständigt och har också lätt att samarbeta med andra. Du vet vikten av att uppträda och uttrycka dig professionellt gentemot såväl elev, vårdnadshavare, kollega och samarbetspartner. Du har god kunskap om digitala verktyg, både pedagogiska och administrativa och använder dem aktivt i din undervisning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Då arbetet innebär att man vissa dagar i veckan reser till olika skolor i kommuner så ser vi gärna att du har B-körkort samt tillgång till egen bil.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under annonstiden.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen:https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare i drama och teater.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
551 89 JÖNKÖPING
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kulturskolan Kontakt
Verksamhetschef
Patrik Svanängen patrik.svanangen@jonkoping.se 036-105604
