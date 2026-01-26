Lärare i Djursjukvård till Realgymnasiet Örebro
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Realgymnasiet i Örebro erbjuder utbildning på Naturbruksprogrammet inriktningarna Djurvård, Hästhållning och Naturturism. På Djurvård och Hästhållning kan eleverna välja att läsa naturvetenskaplig behörighet.
Vi söker dig som är eller vill bli yrkeslärare i djursjukvård
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.
Tillsammans skapar ni en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för aktivt lärande hos våra elever.
Du kommer att undervisa i ämnen och kurser inom ramen för inriktningen djurvård på naturbruksprogrammet. Innehållet i kurserna behandlar ett brett perspektiv på djurvård där djurskötsel, djursjukvård, etologi samt djurens biologi är fokusområden. Ditt huvudområde blir ämnet Djurvård inom djurens hälsa- och sjukvård på olika nivåer. Du kommer att ansvara för att planera, genomföra och följa upp din undervisning och elevens måluppfyllelse på en kontinuerlig basis.
Undervisning sker både praktiskt i olika naturbruksmiljöer, i klassrummet och i vår egna speciallokaler och djurrum på skolan samt i form av APL tillsammans med våra handledare ute i bransch. Även besök och praktiska inslag på klinik förekommer. Samarbete med kollegor är viktigt och en förutsättning då vi samarbetar över ämnesgränserna och arbetar med gemensamma undervisningsprojekt.
Organisation och uppföljning av APL kopplat till ämnena/kurserna som ingår i tjänsten tillhör uppdraget. Viktiga egenskaper du besitter är att vara flexibel och förändringsbenägen då ingen dag är den andra lik och behöver anpassas utifrån de förutsättningarna som uppstår. Ditt nätverk inom branschen är meriterande för arbetet då vårt samarbete inom bransch är en viktig del i utbildningen.Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
• Utbildning till lägst djurvårdare nivå 2 med lång erfarenhet av djurskötsel på klinik
• Förmågan att inspirera, entusiasmera, utbilda och utveckla våra ungdomar inom vald inriktning
Det är meriterande om du har/är:
• Legitimerad djursjukskötare med erfarenhet av djurskötsel på klinik
• Legitimerad veterinär
• Lärarlegitimation
• Tidigare erfarenhet av att undervisa eller handleda elever
Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och känner dig trygg i att skapa nya kontakter och underhålla dina relationer på ett bra sätt. Du har god pedagogisk insikt och är i hög grad självgående i ditt arbete. Du är en självklar ledare och arbetar med en tydlig struktur och framåtanda samtidigt som du når framgång i att skapa relationer med eleverna.Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen. Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
(https://www.larande.se/)
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här (https://www.greatplacetowork.se/).
Då rekrytering sker löpande ber vi dig skicka in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
