Lärare i dator- och kommunikationsteknik till Realgymnasiet i Nyköping
Lärande i Sverige AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Nyköping Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Nyköping
2025-12-27
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lärande i Sverige AB i Nyköping
, Norrköping
, Eskilstuna
, Linköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vill du forma framtidens data- och kommunikationstekniker?
Nu har du chansen att vara med från början när vi startar upp vårt el- och energiprogram med inriktning Dator- och kommunikationsteknik på Realgymnasiet i Nyköping!
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Därför skapar vi utbildningar där kunskap och praktisk erfarenhet förbereder våra elever för framtiden, i nära samarbete med branschen. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där trygghet, utveckling och framgång står i fokus - för både elever och lärare.
Vi söker en inspirerande yrkeslärare
Som lärare hos oss får du en nyckelroll i att bygga upp och forma programmet från grunden, vilket exempelvis innebär att du är delaktig i att bygga upp skolans IT-labb. Du tillträder under våren och är med i planering och förberedelser för starten av programmet i augusti.
Du skapar förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen, handleder eleverna och förbereder dem inför praktik, framtida yrkesliv och ett livslångt lärande. Genom vårt utbildningskoncept får du stöd i din undervisning, samtidigt som du har stor frihet att skapa inspirerande och utvecklande lärsituationer.
Du kommer bland annat att undervisa i:
• Dator- och kommunikationsteknik nivå 1-3
• Kommunikationsnät nivå 1
• Elteknik nivå 1
• Energiteknik nivå 1
• Automationsteknik nivå 1
Utöver undervisningen samarbetar du med företag på orten för att utveckla våra APL-platser och företagskontakter, samt förbereder eleverna inför sin praktik i årskurs 2. Du arbetar kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.
Rollen kan även omfatta visst IT-ansvar på skolan samt andra förekommande uppdrag inom verksamheten. Tjänsten innebär även deltagande vid aktiviteter kopplade till elevrekrytering, vilket kan ske under kvällar och helger.
Tjänsten är tillsvidare på 80 % som inleds med 6 månaders provanställning, men under det första året omfattar tjänsten 100 %, eftersom uppstarten av programmet bedöms kräva en större tidsåtgång.Publiceringsdatum2025-12-27Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
• Minst två års relevant arbetslivserfarenhet
• Ett genuint intresse för IT, teknik och lärande
Det är meriterande med:
• Tidigare erfarenhet av rollen som lärare inom gymnasiet eller vuxenutbildning
• Lärarlegitimation för gymnasiet
• CCNA 1 & 2 instructor
• CCNA certifieringar
Jobbar du idag i branschen men vill byta spår och bli lärare? Ingen fara - vi ger dig stöd och en mentor för en smidig övergång till läraryrket!
Vi letar efter dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga, är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Du har en mycket god pedagogisk insikt.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard.
