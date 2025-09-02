Lärare i dator- och kommunikationsteknik till Realgymnasiet i Halmstad
2025-09-02
Vill du forma framtidens data- och kommunikationstekniker?
Nu har du chansen att vara med från början när vi startar upp vårt el- och energiprogram med inriktning Dator- och kommunikationsteknik på Realgymnasiet i Halmstad!
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Därför skapar vi utbildningar där kunskap och praktisk erfarenhet förbereder våra elever för framtiden, i nära samarbete med branschen. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där trygghet, utveckling och framgång står i fokus - för både elever och lärare.
Vi söker en inspirerande lärare
Som lärare hos oss får du en nyckelroll i att bygga upp och forma programmet från grunden. Du tillträder under våren och är med i planering och förberedelser för starten av programmet i augusti.
Du skapar förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen, handleder eleverna och förbereder dem inför praktik, framtida yrkesliv och ett livslångt lärande. Genom vårt utbildningskoncept får du stöd i din undervisning, samtidigt som du har stor frihet att skapa inspirerande och utvecklande lärsituationer.
Du kommer undervisa i:
• Dator- och kommunikationsteknik nivå 1
• Kommunikationsnät nivå 1
• Elteknik nivå 1
• Energiteknik nivå 1
• Automationsteknik nivå 1
Utöver undervisningen samarbetar du med våra APL-platser och hjälper eleverna att förbereda sig inför sin praktik i årskurs 2. Du arbetar kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.
Rollen kan även innebära visst IT-ansvar på skolan.
Är du rätt person?Vi söker dig som har:
• Lärarlegitimation för gymnasiet eller motsvarande kvalifikationer
• Minst två års relevant arbetslivserfarenhet
• Ett genuint intresse för teknik och lärande
Jobbar du idag i branschen men vill byta spår och bli lärare? Ingen fara - vi ger dig stöd och en mentor för en smidig övergång till läraryrket!
Vi letar efter dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Du har en mycket god pedagogisk insikt.
Varför välja oss?
• En trygg och utvecklande arbetsplats - certifierad enligt Great Place to Work®
• Vi går vår egen väg och ser lärande som nyckeln till framtiden
• En skola där teori möter praktik, i nära samarbete med näringslivet
• En möjlighet att vara med från start och forma ett nytt program
• Ett team där samarbete, kreativitet och lärande står i centrum
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: larande.se (https://www.larande.se/) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Realgymnasiet Halmstad
Viveka Lennse Johansson viveka.johansson@realgymnasiet.se 0733573340
