Lärare i dator- och kommunikationsteknik/informationsteknik och annat ämne

Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som lärare på Hedda Anderssongymnasiet arbetar du tillsammans med ett antal kollegor på skolan i ett pedagogiskt processteam.
Varje team har en pedagogisk processledare som leder teamets arbete i den vardagliga verksamheten. Teamet ansvarar för undervisningen i ett antal klasser på ett program där du bidrar med din pedagogiska kompetens och dina ämneskunskaper. Du får en unik möjlighet att vara med och påverka hur den nya skolans undervisning ska utformas. En del av undervisningen är projektorienterad och du samarbetar då även med vårt externa nätverk för att elevernas arbete ska ta sin utgångspunkt i verkliga utmaningar och redovisas för externa intressenter.
Som lärare förväntas du:
• Samarbeta med dina kollegor kring undervisning som utgår från aktuella utmaningar i omvärlden.
• Bidra till konkret samverkan med externa aktörer inom ämnesintegrerad projektbaserad undervisning.
• Fungera som mentor för en grupp elever på skolan.
• Delta i skolans gemensamma utvecklingsarbete
Vi söker dig
Som har lärarlegitimation för undervisning på gymnasiet i dator- och kommunikationsteknik (gy11), informationsteknik (gy25) och gärna ett annat ämne.
Vi söker en yrkesskicklig lärare med intresse för skolutveckling som vill bidra till att utveckla vårt teknikprogram tillsammans med vårt engagerade ämnesövergripande team för teknikprogrammet. Vi värdesätter att du sprider arbetsglädje och bidrar till lösningar. Du har erfarenhet av tvärvetenskapligt arbetssätt, är entusiastisk, samarbetsinriktad och skapar ett gott klimat i de grupper där du är delaktig i.
För att få arbeta med elever inom skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi tillämpar löpande rekrytering.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Hedda Anderssongymnasiet är Lunds kommuns nyaste gymnasieskola inriktad på kreativitet, samarbete och företagsamhet. Tillsammans tar vi de första stegen mot att skapa en bättre framtid, för oss alla. Hedda startade 2018 och erbjuder ekonomi-, teknik- samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammet. Hedda Anderssongymnasiet har just nu 1300 elever och växer för varje läsår. Under sommaren 2023 flyttade vi in i vår nybyggda skolbyggnad på Svanevägen/Möllegatan som rymmer 1650 gymnasieelever och 350 grundskoleelever.http://www.lund.se/heddagymnasiet
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
