Lärare i civil beredskap och räddningstjänst
Stift Litorina Folkhögskola i Karlskrona / Gymnasielärarjobb / Karlskrona Visa alla gymnasielärarjobb i Karlskrona
2025-11-14
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Litorina Folkhögskola i Karlskrona i Karlskrona
Arbetsbeskrivning
Kursansvarig för Preparandkurs i totalförsvar och räddningstjänst
Vi söker en lärare till vår nystartade utbildning Preparandkurs i totalförsvar och räddningstjänst. Utbildningen är ett utforskningsår för de som vill lära sig om och prova på olika aspekter av totalförsvar och öka sina förmågor för att söka sig vidare inom försvar, kustbevakning, polis, akutsjukvård, civilförsvar eller räddningstjänst, som tillexempel MSBs utbildning Skydd Mot Olyckor.
Personen vi söker är multikompetent och kan leverera många delar av utbildningen själv, men det är inget problem om kompetens saknas inom något av områdena. Det viktiga är att vår kursansvariga är drivande och kompetent, samt kan koordinera ett späckat schema, ta fram eget utbildningsmaterial och gillar en utmaning.
Tjänstens omfattning kan vara mellan 50% och 100% beroende på sökandens önskemål och kompetensprofil.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Kursutveckling, leverans och helhetsansvar för Preparandkurs i räddningstjänst och totalförsvar, vilket innefattar följande:
Planera, genomföra och kontinuerligt utvärdera kursen
Boka in gästföreläsare och koordinera timanställda på kursen.
Boka in och genomföra studiebesök med räddningstjänst, ambulans, kustbevakning, polis, försvarsmakten, etc.
Försäkra en god balans mellan personlig träning och kostlära, brand/räddningstjänst och sjukvård mm.
Driva kursutveckling och samverkan
Kompetensprofil
Du är intresserad av räddningstjänst, totalförsvar och civil beredskap och hur vi kan arbeta med preparandutbildning inom folkhögskolan. Du är energisk, gillar en utmaning och vill göra en bra kurs för våra motiverade preparander.
Pedagogisk erfarenhet som lärare, instruktör, personlig tränare, cirkelledare eller liknande. Den här kursen är ny och det finns ingen förlaga till den, så du måste kunna skapa innehåll själv, efter en satt kursplan.
Dokumenterad erfarenhet av kursutveckling, projektledning eller arbetsledning i en utvecklingsroll, (eller liknande erfarenhet som kan anses likvärdig, tillexempel som egenföretagare).
Yrkeserfarenhet kopplat till räddningstjänst, brand, ambulans, försvarsmakt, polis, kustbevakning eller liknande är starkt meriterande.
Gärna tidigare erfarenhet av folkhögskola (personlig eller professionell) och förståelse för folkbildningen och dess metoder.
Kunnig inom flera områden, som räddningstjänst, sjukvård, polis, försvarsmakt, kustbevakning, CBRN, första hjälpen, personlig träning, skadeförebyggande och ergonomi, alternativt personlig erfarenhet av träning i syfte att underhålla kroppen för tjänstgöring, kostlära, beredskap, förberedelse inför högskoleprov (deltagarna skriver högskoleprovet i syfte att öka sina chanser för att komma vidare till högre utbildning).
Mer om kursen
Teori kring räddningstjänst, beredskap, sjukvård och akut omhändertagande varvas med praktiska övningar och studiebesök. Deltagarna får utbildning att bli Cip (Civil insatsperson), HLR utbildning, utbildning i akut omhändertagande, brandskydd och beredskap. De läser också psykologi och får coachning i att skriva högskoleprovet i syfte att förbättra sina möjligheter att komma in på högre utbildningar. Fysisk träning är en stor del av kursen men även kostlära,
Om Litorina folkhögskola
Litorina folkhögskola är en stiftelse och en icke-vinstdrivande organisation. Skolan har östersjöprofil, vilket betyder att vi arbetar särskilt med demokrati, hållbar utveckling, civil beredskap och totalförsvar samt kultur och näringsliv inom vårt utvalda geopolitiska område. Vi arbetar också gärna med internationella utbyten. För mer information se https://litorina.fhsk.se
Har du frågor om tjänsten, mejla rektor Anna Pahle: anna.pahle@litorina.fhsk.se
.
Mejla din ansökan med personligt brev och CV till rekrytering@litorina.fhsk.se
. Sista ansökningsdag är den 14/12 2025. Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi vill rekrytera den här tjänsten själva och inte anlita rekryteringsföretag vid denna anställning.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: rekrytering@litorina.fhsk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare preparandutbildning". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Litorina Folkhögskola i Karlskrona
Backsippevägen 4, Vasskär (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Arbetsplats
Stiftelsen Litorina Folkhögskola I Karlskrona Kontakt
Rektor
Anna Pahle anna.pahle@litorina.fhsk.se 0702 861931 Jobbnummer
9606410