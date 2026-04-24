Lärare i cello till Kulturskolan Nordost i Göteborg
Göteborgs kommun / Pedagogjobb / Göteborg
2026-04-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
Publiceringsdatum2026-04-24Beskrivning
Vill du vara med och ge barn och unga en meningsfull och kreativ fritid? Kulturskolan Göteborg söker en cellolärare med fokus på El Sistema. Tjänsten är tidsbegränsad under läsåret 2026/2027 och på 60%.
Du blir en del av El Sistema Hammarkullen tillsammans med sju andra pedagoger. Här undervisar du både små grupper om tre deltagare och större orkestrar, i åldern 7-19 år. Undervisningen sker på eftermiddagar och kvällar tisdag till torsdag. Viss helgtid kan förekomma.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär nära samarbete i team men också självständigt ansvar. Du behöver ha ett starkt socialt engagemang och trivas med att kommunicera och samarbeta med människor i olika åldrar.
I rollen ingår att planera och följa upp deltagarnas utveckling, arbeta uppsökande och rekrytera nya cellister. Du deltar även i Kulturskolans utvecklingsarbete, ämnesövergripande projekt, lovverksamhet, konserter och andra evenemang.
Du tillhör enheten Nordost med cirka 50 kollegor och där undervisning sker i bland annat Kortedala, Bergsjön, Hjällbo, Hammarkullen och Angered. Här möts du av ett kreativt arbetslag med god sammanhållning och trivsel.
Tjänsten innebär att du arbetar med:
Undervisning i cello för deltagare 7-19 år inom El Sistema
Undervisning i grupp och på enskild nivåe
Att leda orkester och ingå i stråkarbetslagetKvalifikationer
Vi söker dig som har musiklärarexamen med inriktning cello, eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som bedöms som likvärdig av arbetsgivaren. Erfarenhet av gruppundervisning och ensembleledning är meriterande.
Vi ser att du:
Självgående som lärare och tar ansvar för undervisningens utveckling
Är lyhörd och har god förmåga att kommunicera och samarbeta med deltagare, vårdnadshavare och kollegor
Håller din kompetens aktuell och delar gärna med dig av din kunskap
Är engagerad, nyfiken och vågar testa nya arbetssätt och digitala verktyg
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Jobbnummer
9873986