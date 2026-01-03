Lärare i biologi och naturkunskap
Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB / Gymnasielärarjobb / Göteborg Visa alla gymnasielärarjobb i Göteborg
2026-01-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB i Göteborg
, Uddevalla
, Halmstad
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Om Amerikanska Gymnasiet
Amerikanska Gymnasiet grundades utifrån en stark pedagogisk idé. Vår ledstjärna är att "vi arbetar för att våra elever och medarbetare ska nå sin fulla potential". Vi arbetar därför med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det "Ramar och Kramar". Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld, i vår logotype kan man därför läsa "Get ready for the world".
Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar: Courage, Kindness, Knowledge & Curiosity och Grit. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och personal av beteenden som härleds från dessa. Vi arbetar elevnära och sätter alltid elevernas bästa i första rummet.
Om Amerikanska Gymnasiet, Göteborg
På Lindholmen, granne med Karlatornet, ligger vår nybyggda skola där vi flyttade in hösten 2024. På skolan går cirka 590 elever som studerar på Natur-, Teknik-, Ekonomi- eller det Samhällsvetenskapliga programmet. Undervisningen bedrivs på både svenska och engelska av ett kompetent och drivet lärarlag med en stark gemenskap.
Om rollen
Som lärare kommer du att undervisa våra elever i biologi och naturkunskap. Du kommer ansvara för att planera, genomföra, bedöma och utvärdera din egen undervisning. Du förväntas leda lektionerna utifrån vår pedagogiska struktur, vilket du kommer få handledning i. Du kommer att arbeta nära tillsammans med ett engagerat och sammansvetsat lärarlag, där samarbete och kollegialt lärande är en självklar del av vardagen. Du kommer att undervisa i en digital miljö med digitala läromedel i kombination med traditionell litteratur.
Tjänsten är en tidsbegränsad timanställning under resterande delen av läsår 2025/2026. Startdatum snarast eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-03Profil
Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation och erfarenhet av undervisning, samt behörighet att undervisa i biologi och naturkunskap. Du har ett stort engagemang för undervisning och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med ett starkt team av medarbetare och du delar vår pedagogiska syn:https://www.amerikanskagymnasiet.se/om-skolan/tankar-om-skola/.
Vi söker dig som leder i linje utifrån vår devis "Ramar & Kramar", som innebär ett tydligt ledarskap och tydliga spelregler i kombination med en stark omsorg om varje elev. Med hjälp av din energi, lyhördhet och uthållighet har du lätt för att engagera och skapa delaktighet mot gemensamt satta mål. Teamwork och transparens är ledord.
Du förväntas ha god kommunikation på både svenska och engelska, i både tal och skrift. Du har förmågan att använda ett brett spektra av digitala läromedel och du har en stabil digital kompetens.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 22 januari 2025.
Intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden har gått ut.
Bifoga din lärarlegitimation, samt behörighetsförteckning med din ansökan.
Kontaktuppgifter
Biträdande rektorEvelina Löfnertz, evelina.lofnertz@amerikanskagymnasiet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6987068-1772044". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB
(org.nr 559041-5591), https://amerikanskagymnasiet.teamtailor.com
Karlavagnsgatan 7 (visa karta
)
417 52 GÖTEBORG Arbetsplats
Amerikanska Gymnasiet Jobbnummer
9668302