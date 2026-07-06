Lärare i biologi och annat ämne till Naturbruksgymnasiet Kalmar
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge / Gymnasielärarjobb / Kalmar Visa alla gymnasielärarjobb i Kalmar
2026-07-06
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Om tjänsten
Vi söker nu en lärare i biologi och gärna ytterligare ämne såsom naturkunskap, matematik, svenska eller något annat. Det finns också möjlighet för dig som är till exempel studerande eller har egen verksamhet att arbeta som timvikarie.
Du kommer att planera, genomföra och utvärdera undervisning i biologi och andra ämnen som kan vara relevanta på våra fyra inriktningarna - djurvård, hästhållning, lantbruk och skogsbruk. Du kommer att främst tillhöra inriktningen djurvård. Lärare i teoretiska och praktiska ämnen arbetar tillsammans för att kunna arbeta med infärgning av specifika ämnesområdena inom de olika inriktningarna. Som lärare hos oss förväntas du bidra till skolans utvecklingsarbete och vara en del av vårt pedagogiska team.
Om dig
Vi söker dig som främst är lärare i biologi men andra ämnen är också intressanta, och som har stor passion för ungdomars lärande och ett driv att vilja inspirera och motivera elever varje dag. Du har god förmåga att variera undervisningen och möta elevers olika behov. Som person är du engagerad, flexibel och har en förmåga att skapa goda relationer med både elever och kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer och meriterande:
Erfarenhet av undervisning i biologi är meriterande
Behörighet i andra ämnen såsom naturkunskap, matematik, svenska är meriterande
Annan yrkeserfarenhet som är relevant
B-körkort
Vi erbjuder
Naturbruksgymnasiet Kalmar erbjuder en unik utbildningsmiljö med fokus på det gröna näringslivet. Vi befinner oss i ett expansivt skede där vi fortsätter skapa en modern och konkurrenskraftig utbildning inom naturbruk med engagerade och välkomnande kollegor. Här är en skola där du kan ta undervisningen ut till vår vackra parkmiljö eller in i häst- och djurstallar. Vi ger dig möjlighet att undervisa i teoretiska ämnen där du med din egen kreativitet kan använda miljön och djuren vi har på skolan.
Du blir en del av ett av landets största hushållningssällskap, med engagerade kollegor och en verksamhet som spänner över flera områden med samhällsnytta i fokus. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och forma undervisningen i en framtidsbransch. Vi värnar om balans mellan arbete och fritid och erbjuder kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt kontinuerlig kompetensutveckling.
Vår skola ligger i en fin lantlig miljö där du dagligen möter elever och kollegor med ett stort intresse för djur, natur och maskiner. Gemenskap är viktigt för oss då skolan både är en utbildningsplats och et hem för eleverna under veckorna.
Tillträdesdatum sker vid terminsstart eller efter överenskommelse.
Omfattning och anställningsform: 60-100% tillsvidareanställning, som föregås av sex månader provanställning alternativt timanställning.
Sista ansökningsdatum 2026-08-02. Vi bearbetar ansökningarna löpande, men på grund av semesterperiod kan återkoppling komma att dröja. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Louise Lindberg louise.lindberg@nbgkalmar.se
eller biträdande rektor Eva Söderberg, eva.soderberg@nbgkalmar.se
Välkommen med din ansökan!
Om Naturbruksgymnasiet Kalmar
Med ca 200 elever och 45 medarbetare är skolan en levande och dynamisk plats för lärande. Vi är belägna i ett vackert naturområde strax utanför Kalmar, vilket ger våra elever och personal utmärkta förutsättningar för en inspirerande skolgång och arbetsplats. Vi har ett nära samarbete med våra systerskolor Ingelstadgymnasiet och Gamlebygymnasiet.
Läs mer om oss och våra utbildningar på www.nbgkalmar.se.
Skolan drivs av Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, som arbetar med kunskap för att utveckla det gröna näringslivet. Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge består av ca 230 medarbetare som är utspridda på sex olika kontor och skolor. Detta gör att vi kan söka kompetenser över en stor del av landet och erbjuda arbetsmöjligheter i tre olika län.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.hushallningssallskapet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7986335-2087339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
(org.nr 262000-0071), https://hushallningssallskapetkalmarkronoberg.teamtailor.com
Ingelstorpsvägen 103 (visa karta
)
395 91 KALMAR Arbetsplats
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge Jobbnummer
9993749