Lärare i biologi, fysik och kemi till Gröndalsskolan
2026-02-24
Publiceringsdatum2026-02-24Beskrivning

Välkommen att söka tjänst som lärare i ämnena biologi, fysik och kemi på Gröndalsskolan.
Välkommen att söka tjänst som lärare i ämnena biologi, fysik och kemi på Gröndalsskolan.
Skolan är en 7-9 skola med ca 450 elever uppdelade på tre arbetslag. Skolan har också en särskild undervisningsgrupp med ca 10-12 elever. På Gröndalsskolan möter du ambitiösa elever med hög måluppfyllelse och får arbeta tillsammans med engagerade kollegor.Dina arbetsuppgifter
Undervisning i åk 7-9 i ämnena biologi, fysik och kemi. Utöver det tillkommer mentorskap i en grupp på ca 12 elever. Du kommer att ingå i ett av våra arbetslag. Tillsammans med övriga NO-lärare tar du ansvar för våra två NO-institutioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa i biologi, fysik och kemi senare år. Du bör ha god datorvana och för att trivas och fungera som lärare hos oss bör du vara flexibel, utåtriktad och ha lätt för att samarbeta.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/77". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Gröndalsskolan Kontakt
Helene Wedell, rektor 0370-377175 Jobbnummer
9759342