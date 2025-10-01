Lärare i biologi, fysik och kemi i åk 7-9 till Arenaskolan
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa elever i biologi, fysik och kemi i åk 7-9 på Arenaskolan. Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och anpassad undervisning.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. I tjänsten ingår även att vara mentor. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
På Arenaskolan arbetar vi tillsammans med tydligt uppsatta mål där samsyn är en viktig del i skolans framgång.
Din arbetsplats
Arenaskolan är en idrottsskola belägen vid Bilbörsen Arena. Skolan har profiler inom fotboll, hockey, konståkning, simning, dans och inriktning multisport. På Arenaskolan går idag cirka 550 elever i årskurs 7-9.
Arenaskolans övergripande mål är maximalt lärande, likvärdighet, lust och engagemang. De målen når vi bland annat genom att arbeta tillsammans, systematiskt och fokuserat med att alla elever ska uppleva trygghet och studiero, som är grunden för att eleven ska nå maximalt lärande. Arenaskolan har en gemensam och tydlig värdegrund som all personal arbetar aktivt med. Som ny medarbetare erbjuder vi dig en introduktion så att du på ett så bra sätt som möjligt ska komma in på din nya arbetsplats och känna dig välkommen.
Du som söker
Du som söker har lärarlegitimation för årskurs 7-9 i biologi, fysik och kemi, alternativt har du slutförd eller pågående utbildning till lärare i berörda årskurser. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i berörda årskurser innebär, antingen genom praktik eller avlönat arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning i åk 4-6. Det är även meriterande om du har erfarenhet av framgångsrikt ledarskap i klassrummet.
I din roll som lärare har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt. Det är meriterande om du har erfarenhet av att undervisa elever i grundläggande färdigheter.
I rollen som lärare leder och motiverar du eleverna genom att skapa engagemang och delaktighet. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet. Du har förmågan att anpassa din undervisning till elevernas olika förutsättningar och har förståelse för hur elever tar till sig kunskap. Du samarbetar väl med elever, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade behov. Du gillar utmaningar och tar initiativ till att prova olika metoder i undervisningen för att uppnå förväntat resultat.
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-01-07 eller enl. överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15809
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Rektor
Cecilia Persson cecilia.a.persson@utb.linkoping.se 013-207941 Jobbnummer
