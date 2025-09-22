Lärare i bild till Frillesåsskolan årskurs 7-9
2025-09-22
Vill du vara med och väcka kreativitet och skaparglädje hos eleverna?
På Frillesåsskolan söker vi nu en engagerad bildlärare som vill bidra till en lärmiljö där elevernas fantasi och uttryck får ta plats.
Här blir du en del av ett kollegialt sammanhang där samarbete och utveckling står i fokus.
Rollen som lärare hos oss
Som bildlärare på Frillesåsskolan är du en viktig del i att främja kreativitet, nyfikenhet och uttrycksförmåga hos eleverna. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i bild utifrån skolans styrdokument, med fokus på att inspirera eleverna att utforska olika tekniker, material och visuella uttryck. I rollen ingår att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö där eleverna får utveckla sin konstnärliga förmåga och sitt visuella språk. Du samarbetar nära med kollegor och bidrar aktivt till skolans gemensamma utveckling.Publiceringsdatum2025-09-22Profil
Du är en person som har lätt för att bygga förtroendefulla relationer och som ser samarbete med elever, kollegor och vårdnadshavare som en självklar del av vardagen. Du har ett strukturerat arbetssätt och ett tydligt pedagogiskt ledarskap som skapar trygghet och goda förutsättningar för lärande. Du är flexibel och tar egna initiativ. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är legitimerad lärare med behörighet i bild för årskurs 7-9.
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/alla-grundskolor/frillesasskolanhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på deltid (80%) med tillsättning 9 januari 2026 enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=att+jobb
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 13 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
