Lärare i Bild/SV eller MA/SV åk. 4-9 till Falkenbergsskolan
2026-05-04
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med goda resultat för eleverna och en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Falkenbergsskolan är södra Kalmars F-9 skola och erbjuder föräldrar, barn och elever fritidshem, förskoleklass och grundskola år 1-9. Falkenbergsskolan har idag 600 elever och 65 medarbetare. Förutom att vi omsätter läroplanen fullt ut så väljer vi att särskilt lyfta följande fokusområden i våra verksamheter:
* En skola för alla
* Kunskap
* Idrott, hälsa och välbefinnande
* Entreprenörskap och omvärldskunskap
Vår ambition är att förberedda våra barn och elever på bästa sätt när det gäller måluppfyllelse och god hälsa för kommande studier, arbetslivet och livet. Vi månar om varandra och sätter det relationsskapande arbetet i centrum.
Välkommen till Falkenbergsskolan!
Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss kommer du undervisa i svenska år 7-9 samt bild i årskurs 4-9.Alternativ behörighet är matematik i kombination med ämnet svenska i årskurs 7-9.
Du ansvarar för att:
* Planera, genomföra och utvärdera undervisningen.
* Främja ett likvärdigt och inkluderande lärande.
* Dokumentera och bedöma elevernas måluppfyllelse samt sätta betyg vid behov.
* Samarbeta med kollegor, vårdnadshavare och elevhälsa.
* Hålla dig uppdaterad kring pedagogisk forskning och bidra till skolans utvecklingsarbete.
* Arbeta utifrån internationella, nationella och kommunala styrdokument.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet enligt ovan. Du är en trygg och inspirerande pedagog som ser varje elevs unika förutsättningar och som engagerar dig för att skapa en lärmiljö där alla får lyckas. Du har god förståelse för nationella styrdokument, är samarbetsinriktad, lösningsfokuserad och kan uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet som lärare i grundskola.
Intervjuer kommer ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321996".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746)
Östra sjögatan 18 (visa karta
)
391 29 KALMAR
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen
Tf rektor
Henric Hansson henric.hansson@kalmar.se 010-35 25 452
9889061